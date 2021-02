El Ayuntamiento de Barcelona se disculpa tras borrar un grafiti sobre el rey Juan Carlos de apoyo a Pablo Hasel

La eliminación de un grafiti en Barcelona en el que aparecía el rey emérito, pintado dentro de una campaña de apoyo al rapero Pablo Hasel, desató el lunes una fuerte polémica que obligó al Ayuntamiento a pedir disculpas. Desde el consistorio negaron que los operarios de la limpieza lo hubiesen borrado por órdenes políticas y se comprometieron a revisar el protocolo a partir del cual se llegó a esta decisión.

El autor del grafiti es el artista RocBlackblock, que lo pintó el domingo en el marco de una acción junto con otra quincena de grafiteros contra la inminente encarcelación de Hasel y a favor de la libertad de expresión. Todas los murales se hicieron sobre el muro de las Tres Xemeneies, en el distrito de Sants-Montjuïc, un espacio gestionado por la entidad Rebobinart y precisamente pensado y reservado para el arte urbano. Pero solo se borró su grafiti, en el que aparecía el rey Juan Carlos con varias flechas con la bandera republicana, y no todos los demás.

“Este mural no se debería haber borrado. Aunque no ha habido ninguna orden política, es un error que no se debe volver a repetir, y por eso hemos pedido revisar el protocolo que se ha aplicado”, expresó la alcaldesa, Ada Colau, en Twitter. El concejal del distrito, Marc Serra, llamó al artista para trasladarle sus disculpas y insistió en que se había pedido un informa para saber cómo y en base a qué criterio habían actuado los servicios de limpieza. “Es un mural artístico amparado por la libertad de expresión”, concluyó el edil.

El artista aseguraba este martes a elDiario.es que ha vivido las últimas horas con una mezcla de sensaciones, a medida que iba conociendo nueva información. “He pasado de la sorpresa a la rabia, y de la rabia al desconcierto”, admitía. “Si se ha hecho de forma deliberada, es preocupante, pero si se los operarios de limpieza lo han hecho de forma autónoma, o por orden de la Guardia Urbana sin apoyo político, entonces también me parece alarmante pero por otras razones”, reflexiona este artista urbano.

Tras recibir las disculpas del consistorio, RocBlackbloc afirma: “Creo que el movimiento se demuestra caminando. Y por ahora son palabras. Las acciones que acometan validarán cuan sinceras y profundas son sus intenciones”. El artista quiere aprovechar de paso la visibilidad que le ha dado esta polémica para insistir en que “el foco debe ser la libertad de expresión y casos como los de Pablo Hasel; mi mural es una anécdota”.

En las últimas 24 horas, el concejal del distrito ha mantenido conversaciones tanto con el artista como con la asociación Rebobinart para ofrecerles de nuevo que rehagan la obra. “Si hay costes derivados de ello, los cubriremos”, remarcaba este martes Serra, que añadía que no cree que si el artista acaba haciéndolo vaya a ser en una fecha a corto plazo. RocBlackblock aseguraba que está estudiando todavía cómo hacerlo, aunque lo veía de entrada con buenos ojos: “El mural está ya tapado y estas obras no son churros. Pero sí hay motivos para hacer otra versión. Sería una forma de demostrar que no solo tapándolo han magnificado el impacto de la obra, sino que esta sigue ahí, que nos mantenemos firmes”.

El muro de las Tres Ximeneas es un espacio en el que constantemente se pintan murales, unos encima de otros. Las obras no suelen durar mucho. Marc Sánchez, de la entidad gestora Rebobinart, que lleva el proyecto Murs Lliures, explica que ya en verano los operarios de la limpieza taparon una parte de un mural que hacía referencia a la muerte de George Floyd y en el que se leía Aquí la policía también mata. “Debemos salir de esta polémica con un método para que evitar que esto vuelva a ocurrir, porque si no volverá a pasar”, apunta.

El proyecto Murs Lliures estipula en su web que las intervenciones artísticas se enmarcan dentro de la libertad de expresión pero tienen algunos límites. No se permiten motivos racistas, homófobos o que atenten contra los derechos de las personas. Tampoco publicidad. Un poco más detallado es el documento de la licencia que les concede el Ayuntamiento, y que hace referencia a las obras están sujetas al artículo 63.1.b de la ordenanza de uso del espacio público: no están permitidas “actuaciones que ofendan las convicciones de otras personas, o las pautas generalmente admitidas sobre la convivencia”.

Esto forma parte de lo que hay que resolver en la investigación interna abierta por el consistorio. A ella se remiten cuando se les pregunta por quién dio la orden de retirar la obra, cómo se llevó a cabo y si es ese artículo de la ordenanza al que se sujetan para hacerlo. Tanto para el artista como para Sánchez, es evidente que el mural se enmarca dentro de la libertad de expresión y no debería ofender a nadie, puesto que por ejemplo las flechas, añaden, son un evidente recurso gráfico.