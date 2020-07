Colau asegura que la Generalitat ha rechazado su oferta de incorporar 50 nuevos rastreadores

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado este miércoles que desde el Ayuntamiento se han ofrecido para aportar 40 o 50 nuevos rastreadores para reforzar el sistema de detección y supervisión de casos y contactos de COVID-19, pero que la Generalitat lo ha rechazado. Así lo ha expresado en una comparecencia tras la reunión de la comisión mixta entre el consistorio y el Departamento de Salud.

Colau ha explicado que las razones de la consellera de Salud, Alba Vergés –que no ha estado presente en la rueda de prensa–, para declinar la oferta es que no consideran que el problem actual del rastreo sea la falta de personal, sino las carencias de un “sistema informático” que todavía no funciona bien. Y que es esencial para coordinar la Atención Primaria con los rastreadores del ‘call center’ externalizado a Ferrovial.

Fuentes del Departamento de Salud han precisado poco después que si han rechazado la oferta es porque se trata de profesionales del 'call center', en el que hay una cifra de 120 personas ampliable a 900. Estos son los encargados de llamar a los contactos e informar sobre las cuarentenas. "Donde queremos poner más esfuerzos es en la previa al seguimiento, es decir, en la búsqueda de contactos", aclaran estas mismas fuentes, que no detallan si harán nuevas contrataciones en este sentido. Esta tarea es la que se realiza ahora mismo desde la Atención Primaria.

“La Generalitat nos ha reconocido que el sistema no está funcionando como debería”, ha insistido la alcaldesa. En este sentido, han pactado crear una comisión técnica entre ambas administraciones para mejorar estas tareas, tal como se hizo con la gestión de las residencias. Desde la desescalada, Salud ha creado un 'call center' para hacer las llamadas a contactos de positivos que dispone ahora de 120 trabajadores, y ha reforzado el servicio de vigilancia epidemiológica con 108 profesionales, unas cifras que la mayoría de expertos en salud pública consideran insuficiente.

Descartan el confinamento general

Por ahora, Salud y el consistorio descartan la necesidad de confinar a la población de la ciudad, pero sí están debatiendo futuras restricciones por si son necesarias. “En ningún caso se está hablando de un confinamiento en términos generales”, ha dejado claro Colau.

En estos momentos la incidencia del virus en la capital catalana es de 29 brotes pequeños activos y 4,6 casos diarios de media en la última semana por cada 100.000 habitantes, el doble que hace solo siete días. Un crecimiento que está relativamente lejos de la vecina L'Hospitalet (12,6 casos de media), pero que mantiene todas las alertas encendidas por la elevada movilidad y densidad del área metropolitana de Barcelona.

Desde este miércoles, en tres barrios de L'Hospitalet –de los cuales dos, Torrassa y Collblanc, lindan con Barcelona– la población debe quedarse en casa si es posible. La Generalitat así lo recomendó, aunque sin hacerlo obligatorio, y ordenó la reducción de los aforos en bares y restaurantes al 50%. También prohibió las reuniones de 10 personas o más, pero esta medida la ha tumbado de momento el juez de guardia.

El repunte de casos tanto en Barcelona como en la región Metropolitana Sur empieza a notarse también en su hospital de referencia, el de Bellvitge. Fuentes del centro informan de un "ligero incremento" de casos en Urgencias esta última semana, "la mayoría gente joven con síntomas leves" y sin requerir hospitalización.