El Ayuntamiento de Barcelona pide una rectificación a los medios que publicaron el bulo de los repartidores

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una carta a varios medios de comunicación en la que reclama que rectifiquen las informaciones difundidas la semana pasada que afirmaban que varias empresas de paquetería habían dejado de dar servicio en algunos barrios de la ciudad debido a la inseguridad. El consistorio califica esas informaciones de "absolutamente falsas" y se acoge a su derecho a la rectificación para pedir que se publique o difunda un nuevo texto corregido.

En la carta, firmada por la teniente de alcaldía Laura Pérez como alcaldesa accidental, el gobierno municipal reclama a medios como Crónica Global o Antena 3, dos de los que se hicieron eco de la noticia, que difundan un nuevo texto indicando que el Ayuntamiento considera que se han vertido informaciones falsas y en el que se recuerda que MRW, SEUR y Amazon han confirmado que no han variado su servicio de reparto en la capital catalana.

Desde el gobierno barcelonés consideran que estas informaciones afectan al "prestigio y a la imagen" de la institución que representan, y "podrían incluso provocar perjuicios sociales y económicos a los intereses de nuestra ciudad y por tanto de su ciudadanía".

Tal y como dispone la ley del derecho a la rectificación, el ayuntamiento da a los medios un plazo de tres días para corregir sus informaciones. "De lo contrario", afirma, "procederemos a ejercer la acción de rectificación ante los juzgados de primera instancia". El equipo de gobierno señala además que de negarse a rectificar contemplan otras medidas judiciales.

La información falsa sobre que las empresas de reparto habían dejado de repartir en algunos barrios de la ciudad debido a la creciente inseguridad se difundió ampliamente la semana pasada, tanto en medios como en redes sociales. Finalmente el pasado jueves el grupo del PP en el Congreso incluyó el bulo entre la exposición de motivos de una proposición no de ley sobre la seguridad en Barcelona que llevó al Congreso. Sin embargo, una vez la formación tuvo noticias del desmentido de las empresas de mensajería que citaba, acabó rectificando y borrando el bulo de su iniciativa parlamentaria.

Las tres empresas sobre las que se lanzó el bulo, MRW, SEUR y Amazon, han rechazado rotundamente que hayan realizado cambios en las condiciones de su servicio en Barcelona en las últimas semanas debido a la inseguridad. SEUR y Amazon confirman que mantienen el reparto al conjunto de la ciudad, mientras que MRW mantiene su política tradicional de no cubrir algunas zonas, aunque en el caso de Barcelona, como en el del resto de ciudades, los barrios en los que no reparte no han cambiado en fechas recientes.