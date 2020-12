El Ayuntamiento de Barcelona limita la apertura de nuevos locales de apuestas

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente este jueves el plan especial urbanístico que limita la apertura de nuevos locales de juego y apuestas. El Ayuntamiento fija una distancia mínima de 800 metros respecto a cualquier centro educativo y de 450 metros respecto a otros equipamientos como bibliotecas, centros de servicios sociales, centros cívicos, centros de jóvenes y de barrio, centros del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) o bien centros de salud. Acompañada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha asegurado que el nuevo plan del consistorio "hará que en la práctica no se pueda abrir" nuevos locales de juego y apuestas en la ciudad.

El nuevo plan de usos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y que estará en información pública durante los próximos dos meses, fija las condiciones a cumplir por parte de cualquier persona interesada en abrir un nuevo local de juegos de azar en Barcelona. En este último año, de hecho, se ha reducido en dos el número de bingos presentes en la ciudad. Actualmente hay en Barcelona 51 establecimientos de este tipo, 35 salones de juego, 15 bingos y un casino. Según Colau, esta cantidad es ya es excesiva.

Tras recordar que Barcelona no puede regular las apuestas en línea pero sí usar las competencias urbanísticas, la alcaldesa de Barcelona ha destacado que se trata de hacer una regulación estricta orientada a "proteger la presencia de estos establecimientos en equipamientos donde haya población vulnerable o sensible a estas actividad como escuelas, institutos, centros cívicos, culturales o centro de mayores ".

Esto se ha concretado en que el Ayuntamiento fija ahora una distancia mínima de 800 metros respecto a cualquier centro educativo, es decir, guarderías, jardines de infancia, centros de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, programas de formación o cualificación y universidades. También incluye una distancia de 450 metros respecto a otros equipamientos como bibliotecas, centros de servicios sociales, centros cívicos, centros de jóvenes y de barrio, centros del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) o bien centros de salud como hospitales, centros de atención primaria, de urgencias, de atención y seguimiento a las drogodependencias, de salud mental para jóvenes y adultos, centros de día o hospitales de día.

Colau ha dejado claro que no están en contra del juego como tal, sino que se centran en apuestas con dinero y de un tipo de actividad con "una publicidad muy ofensiva y que a lo largo de los años se ha visto que producía un riesgo de adicciones muy grave en la población más vulnerable, con un crecimiento de miles de jóvenes afectados por estas adicciones y con una grave problemática de salud ". Insistió en que no está prohibida la actividad en general pero esta queda "muy limitada" para asegurar que no se hace cerca de un equipamiento donde haya un colectivo vulnerable.

Colau también ha situado la medida aprobada haciendo referencia a datos de la encuesta EDADES que elabora el Ministerio de Sanidad y que se ha presentado esta misma semana, que indican que en el último año el 6,7% de la población entre 15 y 64 años jugó dinero en línea y un 63,6% de lo hizo de manera presencial, lo que supone un incremento respecto al 3,5% y el 59,5% de dos años antes. Además, el 15,8% de las personas que juegan en línea y el 3,5% de las que lo hacen de manera presencial se considera que han llegado a desarrollar un posible juego problemático o trastorno del juego, lo cual representa 670.000 personas en total a nivel estatal. Según datos centrados específicamente en jóvenes de entre 14 y 18 años, recoge que el 14,6% de la población de esta franja de edad ha jugado dinero de manera online y que un 37,2% lo ha hecho de manera presencial en el último año.

Por su parte, el ministro Garzón ha manifestado que el plan de usos es "un mensaje muy poderoso, potente y necesario" para que los trastornos que se pueden generar debido a las apuestas y este tipo de juego "son psicológicos, económicos, sociales y afectan sobre todo a las familias más necesitadas ". El ministro, que se ha reunido este jueves con Colau, ha anunciado que harán más iniciativas en este ámbito con "una consulta pública con propuestas para el establecimiento un real decreto de juego seguro".