Borràs acaba la primera jornada de contactos con los grupos sin avances sobre la investidura del viernes

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha abierto este martes la ronda de consultas con los grupos de la Cámara para buscar un candidato viable a la sesión de investidura que, según confirmó ella misma, tiene previsto convocar para este próximo viernes. Los portavoces de los partidos con menos representación se han visto con Borràs cuando aún no están resueltas las negociaciones entre los independentistas, que siguen manteniendo conversaciones a dos bandas para tratar de cerrar un acuerdo que permita la investidura de Pere Aragonès. Por esta razón, la sesión de investidura del candidato de ERC está, a día de hoy, en el aire.

El líder del PP Alejandro Fernández ha sido el primero en mantener una reunión telemática con la nueva presidenta, seguido por Carlos Carrizosa, que ha optado por acudir a la sede del Parlament. Ambos han trasladado que no tienen ningún candidato claro y que, en todo caso, votarían en contra de Aragonès.

La última de la mañana en pasar por el despacho de Borràs ha sido Jéssica Albiach, número uno de En Comú Podem, quien como los anteriores también ha dejado claro que no tienen ningún acuerdo con ERC para votar favorablemente a su candidato, ni tampoco para abstenerse. Albiach ha recordado que durante la campaña ya dejaron claro que su proyecto era incompatible con el de Junts, partido con el que los republicanos están negociando para suscribir un acuerdo de Gobierno, hecho que, según ha insistido Albiach, expulsa a los 'comuns' de la ecuación.

A renglón seguido, la líder de ECP también ha avisado que no tienen ningún acuerdo con el PSC, por lo que también han considerado que no debe postularse como candidato a la elección. "No es momento de investiduras falsas", ha indicado Albiach, "no tenemos ningún acuerdo con nadie y no daremos apoyo a ninguno de los candidatos".

Por su parte, la CUP se ha reunido a las 16h. Los anticapitalitas suscribieron el pasado domingo un preacuerdo con ERC –avanzado este martes por elDiario.es– que en este momento está en discusión entre sus bases y que deberá ser ratificado o rechazado este miércoles. Por esta razón, la intención de los anticapitalistas era dar nada por sentado en el encuentro con la presidenta de la Cámara, pues por el momento no pueden avanzar cuál será el sentido de su voto. Pese a eso, el apoyo potencial de los 9 diputados de la CUP hace que Aragonès sea el candidato con más posibilidades, aunque lejos de tener la investidura hecha, para la que necesitaría también contar con apoyo de Junts.

En el comunicado posterior a la reunión, la formación de la izquierda independentista subraya que ha trasladado a Borràs la necesidad de que el independentismo "recupere la iniciativa y la unidad estratégica". "Hace falta que el independentismo lidere la respuesta social a la crisis en favor de los derechos de mayoría", han indicado, por lo que han llamado a la construcción de una "mayoría social" favorable a la ruptura, sin ofrecer más aclaraciones sobre su posición respecto a la investidura.

Con la de la CUP, Borràs ha acabado la primera jornada de reuniones, dejando para el jueves los encuentros con Vox, con su propia formación, Junts, y con las dos que tienen aspiraciones a la investidura, ERC y PSC. Aunque por el momento el único candidato que tiene una negociación abierta con el resto de fuerzas es Aragonès, es probable que el acuerdo con Junts no llegue antes de la reunión con la presidenta, razón por la que la formación podría ponerse de perfil. Si se llegara a esta situación, la última palabra la tendría la propia Borràs, que debería decidir si sigue adelante y proponer al líder de ERC al pleno como candidato, o bien hace un "acto equivalente", poniendo en marcha el reloj de la legislatura sin señalar a ningún diputado como aspirante a la investidura.