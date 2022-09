Catalunya critica la rebaja fiscal de Andalucía: “Es una subasta populista que no aporta nada”

El Govern de la Generalitat ha salido al paso de la rebaja fiscal anunciada en Andalucía para calificarla de “subasta populista” y ha respondido en particular a las declaraciones del presidente de la comunidad Juan Manuel Moreno, que ha animado al empresariado catalán a trasladar allí su residencia fiscal para beneficiarse de la supresión del impuesto de Patrimonio. “Que dejen a Catalunya en paz”, le ha replicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Plaja ha explicado que apenas se ha hablado del anuncio de Moreno durante la reunión del Consejo Ejecutivo del Govern, y ha dado a entender que no tienen interés de alimentar la polémica, pero a su vez ha dejado clara su posición contraria a la rebaja fiscal andaluza. “Catalunya decidirá sus impuestos teniendo en cuenta sus necesidades y no entraremos en una subasta populista que no aporta nada”, ha afirmado. La portavoz ha asegurado no tener “miedo” a que la llamada de Moreno provoque una fuga de empresas hacia Andalucía y ha insistido que no se plantean modificar la política fiscal.

La portavoz ha aprovechado para responder también al ministro de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, que frente a la competencia fiscal entre autonomías defiende la centralización de los impuestos. “Sabemos que hay una parte del Gobierno español que tiene tendencia a centralizarlo todo, pero casi nunca es la mejor de las opciones”, ha manifestado, para finalmente añadir que Catalunya busca todo lo contrario: administrar “el 100% de los impuestos”.

La polémica se desató este lunes al anunciar Moreno un paquete de rebajas fiscales que incluyen la eliminación del impuesto de Patrimonio, que pagan en la comunidad unos 20.000 contribuyentes con rentas de más de 700.000 euros. Pero el presidente andaluz ha ido este martes un paso más allá y ha manifestado explícitamente que uno de los objetivos de la medida es seducir al empresariado catalán. “Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de Sucesiones y Donaciones, aquí no. En Cataluña hay impuesto de Patrimonio, aquí no”, ha declarado.

Las rebaja andaluza llega en un momento en que los partidos del Govern, con Junts en el timón de la conselleria de Economía, se hallan iniciando conversaciones para elaborar los Presupuestos de 2023. En materia fiscal, a diferencia de años anteriores, no se prevén grandes alteraciones. El president Pere Aragonès aseguró recientemente que no habrá ni subidas ni bajadas de impuestos, unas declaraciones que trataban de cerrar el debate sobre la supresión del impuesto de Sucesiones que defienden sus socios de gobierno.