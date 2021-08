Colau desmiente su salto a la política estatal: "No estoy pensando en otro sitio que en Barcelona"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha salida este martes al paso de las noticias que la sitúan dando un salto a la política estatal. En dos entrevistas concedidas este martes a Catalunya Ràdio y Rac1, la líder de los 'comuns' ha asegurado que no está pensando en marcharse a Madrid ni mucho menos en entrar a formar parte del Gobierno central. "Lo desmiento, es falso al 100%", ha asegurado Colau, "no me veo de ministra y no tengo ni idea de dónde sale este titular", ha afirmado.

Este lunes El Confidencial informó de los planes de la edil de Barcelona en el nuevo proyecto político que lidera la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Según esta información, Colau tendría interés en sumarse activamente a ese espacio, para lo que dejaría la alcaldía en manos de su número dos, Jordi Martí. A partir de esta información se han multiplicado los rumores y artículos sobre las intenciones de la líder de Barcelona En Comú.

Sin embargo la alcaldesa ha negado que esté pensando en dejar la alcaldía en este momento. "No estoy pensando en otro sitio que en Barcelona", ha asegurado, para a continuación negar que haya tenido ninguna conversación en este sentido "ni con Yolanda Díaz ni con nadie".

Con todo, Colau ha preferido no aclarar aún si tiene pensado presentarse a un tercer mandato en el Ajuntament. "Quedan más de dos años, no creo que sea el momento de decirlo", ha asegurado. Precisamente en mayo pasado fue el teniente de alcaldía Jordi Martí quien lanzó la idea de que Colau optase de nuevo como cabeza de lista a las elecciones municipales, una posibilidad que la propia edil no rechaza, aunque al inicio de su mandato aseguró que solo estaría dos mandatos en la alcaldía.