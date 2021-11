Colau salva el trámite de los presupuestos de 2022 con tres votos de la derecha

El Gobierno de Ada Colau ha salvado la tramitación inicial de sus presupuestos para 2022 gracias al voto de los tres concejales de ‘Barcelona pel Canvi’, el partido que impulsó y abandonó Manuel Valls, después de que ERC se haya mantenido en el ‘no’ anunciado el lunes. Así, con el también voto contrario de Junts, PP y Ciudadanos, las cuentas han logrado superar este primer escollo con un ajustado resultado de 21 ediles a favor y 20 en contra.

El debate en la comisión de Economía y Presidencia del Ayuntamiento ha escenificado el choque entre los partidos del Gobierno municipal y ERC, que hasta el ecuador de mandato había sido su socio prioritario. Con ellos sacaron adelante Barcelona en Comú y el PSC las cuentas de 2020 y 2021. Los republicanos, sin embargo, adviertieron que esta vez el proyecto de presupuestos no contemplaba las grandes transformaciones que necesita la ciudad, y así lo reiteró Ernest Maragall este miércoles en el consistorio.

Jordi Martí, edil de Presupuestos del Ayuntamiento, ha arrancado su intervención, posterior a las de la oposición, destacando que las cuentas en Barcelona se incrementaron de 2.400 millones de euros en 2014 a 3.400 millones en 2022. "¿Con quién hemos hecho este salto? Sobre todo, y lo digo con mayúsculas, con ERC", ha manifestado, para luego reprocharles a los republicanos que dejaran caer su rechazo al proyecto mientras todavía estaban en conversaciones.

Maragall, por su parte, se ha defendido y ha asegurado que su oposición no se debe al reparto de determinadas partidas –el consistorio ha reservado 200 millones para codecidir con los grupos municipales–, sino que es un tema de fondo, de transformación de la ciudad. "¿Dónde está la transformación urbanística? ¿Los programas del Besós y las Marinas? ¿Dónde se devuelve la dignidad a Ciutat Vella? ¿Dónde estamos en la diversificiación económica para dar salida al turismo masivo? Todo esto no está en sus presupuestos", ha reclamado.

Asimismo, Maragall ha argumentado que si el gobierno quería seguir negociando con ellos, podría haber retirado los presupuestos del orden del día de la comisión, en vez de optar por sacar adelante la tramitación con Barcelona pel Canvi. En este sentido, y hasta que el proyecto llegue a votación en el Plenario Municipal, previsiblemente en diciembre, Martí ha apelado a los grupos, y especialmente a ERC, a seguir negociando.

A la hora de defender su voto favorable, Eva Parera, de Barcelona pel Canvi y diputada del PP en el Parlament, ha asegurado que lo hacía por responsabilidad y porque lo que se votaba es el trámite y no su luz verde definitiva. “Es una cosa muy distinta”, ha manifestado. Y acto seguido ha centrado su intervención en atacar a ERC: "He visto el voto de la cobardía, especialmente en partidos que están en precampaña y que han decidido que pesa más lo que dirán de una votación que no lo que deben hacer".

Parera ha defendido que estos “no se puede decir que sean unos malos presupuestos” y se ha emplazado a mejorarlos a partir de ahora. Pero también le ha dejado claro al Ejecutivo que el voto de este miércoles no es un sí definitivo de cara al plenario. Actualmente, BxC cuenta con dos concejales, la propia Parera y Óscar Benítez, aunque actúan coordinadamente con la edil no adscrita Marilén Barceló, que dejó Ciudadanos hace unos meses.

El presupuesto para 2022 planteado por el consistorio prevé 3.400 millones de euros, una cifra nuevamente récord que supone un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior gracias a los fondos Next Generation y al endeudamiento. Según el Ayuntamiento, refuerza el "escudo social" contra los estragos de la pandemia y avanza en la reactivación económica de la ciudad.

En materia de inversiones, destacan partidas como los 20 millones para el programa de supermanzanas o las transformaciones de Via Laietana y la Avenida Meridiana (con otros 20 millones aproximadamente). También una primera inversión de 9,5 millones de euros para la conexión del tranvía por la Diagonal.