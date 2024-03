Los comuns mantienen su 'no' a los presupuestos de Aragonès a 48 horas de la votación

Los comuns mantienen su rechazo a los presupuestos de la Generalitat a 48 horas de la votación sobre su tramitación. Así lo ha expuesto el portavoz del partido, Joan Mena, que se ha sacudido la presión que ERC ha incrementado en las últimas horas para que la formación modifique su veto a las cuentas.

El macroproyecto de ocio y juego Hard Rock, que sigue parado tras una década a la espera de otro plan urbanístico que, a diferencia del primero, cumpla con la legalidad, sigue siendo el punto de discordia entre los de Jéssica Albiach y el Govern para llegar a un acuerdo: los comuns quieren un compromiso del Govern para retirarlo, mientras el Ejecutiva alega que no puede hacerlo porque se expondría a reclamaciones millonarias de los impulsores privados del macrocomplejo.

El Parlament celebrará este miércoles el primer debate sobre los presupuestos del Govern, en el que los grupos defenderán sus respectivas enmiendas a la totalidad a las cuentas. Por ahora, el Ejecutivo de Aragonès no tiene garantizado superar la votación inicial de los presupuestos ya que, salvo el PSC, todos los grupos mantienen su rechazo a las cuentas.

Los votos de los de Albiach son necesarios ya que ERC y el PSC suman 66 escaños a favor de las cuentas, mientras que su rechazo por parte de la derecha y la extrema derecha (Junts, Ciudadanos, PP y Vox), al que se suma por distintos motivos los comuns, asciende a 69 votos.

El objetivo de Aragonès es que los comuns reconsideren su rechazo inicial a las cuentas y permitan al menos su tramitación parlamentaria. El principal argumento en el que insiste el Govern, empezando por Aragonès, (y que no convence a los comuns) es que las cuentas no dedican ni un euro al Hard Rock.

En una entrevista en TV3 este lunes, el viceconseller del Govern, Sergi Sabrià, ha instado a Albiach, a “recapacitar” y a no situar el Hard Rock como un “todo o nada” en la negociación. “Es una dicotomía equivocada”, ha valorado, para a renglón seguido volver a remarcar que las cuentas no destinan recursos al proyecto.

Tras las protestas de agricultores y ecologistas de este domingo contra el proyecto, Sabrià ha descartado que una moratoria del Hard Rock debido a la sequía sea una vía para desatascar las negociaciones. “Falta mucho tiempo para que el proyecto tenga impacto sobre el agua”, ha pronosticado.

Además, los republicanos han jugado otra carta de presión para que los comuns se repiensen su negativa a las cuentas y ya han trasladado directamente a la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que ERC rechazará los Presupuestos Generales del Estado si no encuentra reciprocidad de los de Albiach en las cuentas catalanas.

Mena ha replicado a ERC que la decisión sobre las cuentas “se tomará desde Catalunya”, y ha criticado la presión de los republicanos. “Un partido que apela a la soberanía de Catalunya quiere que los prespuestos de Catalunya se decidan en Madrid”, ha reprochado.

El portavoz de los comuns ha lamentado que su formación no ha recibido “ninguna contrapropuesta” por parte del Govern a su exigencia de que descarte en Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock.

Mena ha avanzado que su formación no se plantea una abstención en las cuentas. “Continúa no siendo una opción. Ya hemos dicho más de una vez que queremos aprobar estos Presupuestos y que no estaremos en una abstención”, ha subrayado, además de insistir en que los republicanos no pueden esperar más tiempo a tomar una decisión sobre el proyecto del Hard Rock. Quedan 48 horas para saber el resultado.