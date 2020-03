El conseller catalán de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, da positivo por coronavirus

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha dado positivo en la prueba de coronavirus, según ha informado él mismo en las redes sociales.

El conseller, responsable de gestionar estos días cuestiones como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que presentan las empresas o las residencias geriátricas, dos de las afectaciones más importantes de la pandemia, ha explicado que el pasado miércoles decidió confinarse al tener síntomas leves.

Dimecres passat vaig decidir confinar-me. Ahir vaig donar positiu en coronavirus. He de treballar desde casa i mantenir el confinament per responsabilitat. Tot l’equip de la conselleria seguim al peu del canó per protegir els més vulnerables de l’epidèmia. #JoActuo#QuedatACasa