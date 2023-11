La cúpula de Junts se reúne en Bruselas para ultimar el acuerdo de investidura con el PSOE

Vuelta a Bruselas de la plana mayor de Junts. Si el jueves se reunió la Ejecutiva del partido en Bruselas para desbloquear el pacto con el PSOE, un encuentro donde se evidenció que todavía faltaban flecos por negociar, esta vez los pesos pesados del partido vuelven a estar junto a Carles Puigdemont en Bélgica para ver si se desencalla definitivamente el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, viajaron a Bruselas este domingo, mientras que otros dirigentes, como la presidenta del partido Laura Borràs o la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, lo hacen este lunes. Mientras tanto, el propio eurodiputado de Junts Toni Comín reconoció el sábado que el pacto estaba “al alcance de la mano” y fuentes de Junts corroboran que se podría acabar cerrando en las próximas horas.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra también en la capital belga desde el domingo para avanzar en el pacto. En unas declaraciones tras conocerse el aval de la militancia socialista a los pactos de investidura, afirmó: “Hoy estamos más cerca de la investidura”.

El pasado viernes, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el propio Turull se reunieron durante dos horas y media con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la reunión acabó sin acuerdo y aunque ambas partes siguieron intercambiándose documentos a lo largo del día, la posibilidad de un acuerdo inminente se fue enfriando.

La intención de los socialistas era cerrar un pacto antes del fin de semana, después de que el jueves ya hubieran firmado y hecho público su acuerdo con ERC. La voluntad era, además, registrar la ley de amnistía en el Congreso lo antes posible.

Los movimientos se detuvieron, sin embargo, después de que desde Junts no dieran por bueno el texto de la amnistía y quisieran ampliar el alcance de las causas que cubre. Junts había reunido a la cúpula del partido en Bruselas mismo el jueves para estudiar la propuesta de los socialistas. Tras una reunión de casi seis horas, la dirección no dio su visto bueno al pacto. De hecho, el mismo jueves por la noche Puigdemont puso un tuit en X donde señaló que cuando se trata con el sistema político español “todas las precauciones son pocas”.

A lo largo del fin de semana, los mensajes de los dirigentes de Junts se han centrado en recetar discreción y en insistir en que si no se llega a “un buen pacto” para Catalunya, Junts no lo apoyará en ningún caso. Quien ha sido más claro y ha apuntado a la posibilidad de cerrar un acuerdo pronto, sin embargo, ha sido el eurodiputado de Junts Toni Comín, quien en declaraciones a los medios desde Perpiñán dijo el sábado que el pacto podría estar cerca. “Cuando las cosas están a la vuelta de la esquina, 'keep calm'”, afirmó.