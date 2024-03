Dani Alves pasará una noche más en prisión a la espera de consignar la fianza de un millón de euros

Dani Alves pasará otra noche en prisión. El exjugador del F.C. Barcelona no podrá salir este jueves de la cárcel al no haber podido reunir de momento el millón de euros que la Audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza, una cantidad que está tratando de recaudar entre su entorno.

Según han informado fuentes jurídicas, la secretaría de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona ha cerrado a las 14.00h. sin que en su cuenta corriente se haya consignado la fianza de un millón de euros que impusieron los magistrados a Alves como condición para salir en libertad provisional.

Pese a la enorme expectación mediática ante la cárcel de Brians 2, donde permanece Alves, el futbolista no ha logrado reunir el dinero todavía. Las gestiones se centran en amigos y familiares del brasileño que le presten el dinero y en intentar que Hacienda le abone con rapidez una deuda pendiente.

Más allá de buscar a amigos ricos, los trámites ligados a las transferencias internacionales están ralentizado la salida de prisión de Alves, que igualmente se producirá, previsiblemente, en los próximos días.

Además del dinero, para lograr la libertad provisional Alves deberá entregar sus dos pasaportes (brasileño y español), tendrá prohibido salir de España mientras se resuelven los recursos a su condena y deberá acudir semanalmente a firmar al juzgado, además de tener prohibido acercarse a la víctima.

La decisión de la mayoría del tribunal se basa en dos elementos: la pena impuesta de cuatro años y medio de cárcel y el tiempo (un año y dos meses) que Alves ya lleva en prisión provisional. Entienden los jueces que, aunque persista cierto riesgo de fuga en Alves, se puede combatir mediante medidas menos graves que la prisión preventiva, que es en la que se encuentra el jugador ya que acusaciones y defensas han recurrido la condena en primera instancia.

El riesgo de fuga a Brasil, según la mayoría del tribunal, “se ha aminorado” respecto al que tenía el jugador antes del juicio, cuando se exponía a penas de hasta doce años de cárcel (a las que, no obstante, se sigue enfrentando ya que la Fiscalía y la acusación particular han recurrido la sentencia). Los magistrados, en suma, se creen a Alves, que este martes, durante la vista, les prometió que no huiría porque creía en la Justicia. Ahora le queda reunir el dinero.