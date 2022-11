ERC, CUP y En Comú proponen la creación de una comisión de investigación sobre los fondos buitre en el Parlament

ERC, CUP y los 'comuns' han propuesto este jueves la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre los fondos buitre. Los tres grupos han registrado una propuesta de resolución para impulsar el órgano, que tendrá que validar la Mesa y la Junta de Portavoces y, si acaba saliendo adelante, se tendrá que votar en el pleno.

Los impulsores invitaron al PSC ya Junts a sumarse, pero sin éxito. Según explicaron en rueda de prensa, Junts presentó varias enmiendas al texto que “desvirtuaban” el objetivo de la comisión, mientras que el PSC simplemente se desmarcó. Los grupos proponen que la cupera Montserrat Vinyets presida el órgano.

ERC, CUP y 'comuns' plantean que la comisión tenga una temporalidad de nueve meses y que puedan comparecer expertos y representantes de organizaciones del ámbito de la vivienda. Los grupos pretenden ceder los resultados de la comisión a la Agencia Catalana de la Vivienda para crear un registro de grandes tenedores –en cumplimiento de la ley 1/2022– y así “situar un debate público que se concluya con propuestas para revertir la situación actual”.

Pau Morales (ERC), Montserrat Vinyet (CUP) y Susana Segovia (comunes) han coincidido en que esta comisión servirá para recopilar información sobre los fondos buitre que pueda servir “de base” para cualquier política de vivienda.

Durante la rueda de prensa Vinyet ha defendido que en estos momentos falta “mucha información” sobre cómo está repartida la propiedad en Catalunya y confía en que con esta comisión se pueda aclarar la situación, también en relación a lo que ha pasado con las promociones de vivienda de protección oficial que se ha realizado a lo largo de los años. Por su parte Morales ha subrayado que es necesario “reanudar la iniciativa política” en materia de vivienda y ha alertado de que la situación de emergencia habitacional “cada vez es mayor”. A su vez, Segovia ha explicado que la comisión tiene el objetivo de “poner luz” a la situación de los fondos buitre.

Al ser preguntados por los contactos con otros grupos, han explicado que plantearon al PSC y a Junts si querían sumarse a ellos. En el caso de los socialistas no han terminado firmando la propuesta, mientras que Junts planteó muchas enmiendas que, según los impulsores, “desvirtuaban” la iniciativa. De todas formas han remarcado que el hecho de que no hayan firmado la petición ahora no implica que no puedan sumarse después, ya sea presentando enmiendas o directamente apoyando el pleno.

Junts, contra las ocupaciones “delincuenciales”

Junts ha presentado también este jueves una propuesta de reformas legales para combatir las ocupaciones “delincuenciales y conflictivas” desde varios ámbitos. En el Parlament, el grupo propone modificar el libro V del Código Civil de Catalunya y la ley de vivienda. De hecho, la exconsejera Lourdes Ciuró lamentó que el nuevo Govern “ha detenido” la reforma del Código Civil en Catalunya, que permitiría que las comunidades de propietarios o los alcaldes del municipio pudieran emprender acciones judiciales ante una “ocupación ilegítima” si los propietarios –grandes tenedores o bancos– no lo hacían.

Por otra parte, Junts ha propuesto en el Congreso modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que el desalojo se produzca en un máximo de 48 horas. Las propuestas las han presentado la exconsejera de Justícia Lourdes Ciuró, la diputada en el Parlament Glòria Freixa, la diputada en el Congreso Míriam Nogueras y la líder del grupo municipal de JxCat en Barcelona, ​​Neus Munté.

Freixa ha expresado que, desde el Parlament, también se impulsará una proposición para modificar la ley de vivienda. Se desea modificar el artículo 5, que establece en qué casos se incumple la función social de la propiedad. “Será entendido como una función anómala cuando hay un empleo que altera la convivencia de los vecinos y cuando los fondos buitres no actúan para echar a los ocupas”, detalló. En su propuesta, se contemplan sanciones de hasta 90.000 euros para los fondos buitres que no hayan actuado. La iniciativa se registrará la próxima semana.