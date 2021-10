ERC reitera: "El Gobierno no está construyendo las condiciones favorables para negociar los presupuestos"

ERC continúa subiendo el tono sobre su postura respecto a los Presupuestos Generales del Estado. Después de que este fin de semana Oriol Junqueras abriera la puerta a votar no a las nuevas cuentas, este lunes la portavoz del partido, Marta Vilalta, ha enviado un aviso contundente en el mismo sentido. "El Gobierno no esta construyendo las condiciones favorables para negociar los presupuestos", ha dicho, "no está haciendo el trabajo que debe de hacer si quiere que recorramos el camino de una negociación". Vilalta ha informado además que por el momento su partido no ha decidido si interpondrá una enmienda a la totalidad, para lo que tienen aún 10 días de plazo, pero ha indicado que por el momento no ha habido reuniones formales sobre los Presupuestos, más allá de contactos puntuales.

"¿De verdad quiere el Gobierno aprobar estos presupuestos y contar con ERC? Porque si quieren, lo están haciendo muy mal. Lo están haciendo al revés", ha apuntado la portavoz. Una opinión que ha justificado debido, por un parte, a que el Gobierno aún "no ha cumplido" varios de los compromisos adquiridos con ERC en el anterior pacto de presupuestos. "Y eso no quiere decir no cumplir con ERC, que también, sino también que no están cumpliendo con la ciudadanía de Catalunya", ha añadido la portavoz.

Otra de las razones del pesimismo de los republicanos es la ley del audiovisual, presentada por el Gobierno el mes pasado y muy criticada por ERC por dejar fuera la lengua catalana de las cuotas de producción nacional. Para la formación de Gabriel Rufián, esta norma es absolutamente prioritaria, pues consideran que será estratégica para garantizar que hay contenidos en lenguas oficiales diferentes del castellano en plataformas como Netflix, HBO, Prime o Disney+. Por esta razón ERC exige, entre otras cuestiones, que la mitad del 15% de la producción nacional deba rodarse en catalán, euskera o gallego. El Govern continúa negociando esta norma con el Ministerio que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño pero, a tenor de las palabras de Vilalta, el acuerdo está lejos. "El Gobierno no respeta el catalán en la ley del audiovisual", ha denunciado la portavoz de Esquerra.

La tercera de las razones esgrimidas por Vilalta para hablar de esa falta de "condiciones favorables" para la negociación es la postura de Sánchez y el Gobierno sobre la mesa de diálogo. "El Gobierno español se intenta escapar siempre del contexto de la mesa de negociación e intenta siempre que puede hacer ver que el conflicto político no existe. Que tenga esta actitud, no ayuda", ha asegurado la portavoz. En la formación han respondido así, sin citarlo, al presidente del Gobierno, que este lunes en una entrevista en la Cadena Ser ha desligado la mesa de diálogo de las cuentas.

"La mesa de negociación es el instrumento para abordar el conflicto político y en este contexto deben pasar cosas", ha asegurado Vilalta sin añadir más detalles. Desde la formación consideran que, a diferencia de lo que ocurrió en la última negociación de presupuestos, el año pasado, esta vez sí las conversaciones sobre las nuevas cuentas sí deben ir en paralelo a la mesa de negociación sobre el conflicto político, que a su juicio debe dar frutos paulatínamente.

Tras la reunión de la Ejecutiva de Esquerra este lunes, la portavoz ha reiterado el mensaje que ya envió Junqueras este fin de semana, cuando el partido quiso remarcar un aumento en las exigencias de cara a la negociación con el Gobierno. "El Gobierno debiera haber entendido que nos vemos obligados a tumbar unos presupuestos porque no son buenos para la ciudadanía", aseguró Junqueras, que recordó que en el año 2019 su partido ya optó por una enmienda a la totalidad. "No sería la primera vez", ha asegurado Vilalta sobre la posibilidad de un 'no' de ERC a las cuentas que, sin embargo, la portavoz ha deseado que "ojalá no ocurra".