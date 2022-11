La estudiante que preguntó a Colau por su vestimenta: “No fue una pregunta machista”

“No sé qué pasó, pero mi pregunta era sincera, honesta y creo que respetuosa, desde el interés por la moda y por la comunicación”. La estudiante que la semana pasada preguntó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por su evolución en la manera de vestir y recibió una respuesta airada de la edil de la capital catalana ha roto este sábado su silencio. Lo ha hecho con un artículo anónimo en el Diari de Barcelona (un periódico elaborado por los estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)) en el que pide “no ser instrumentalizada” para atacar a Colau.

“Las primeras imágenes de Ada Colau en su recorrido político eran, sobre todo, con camisetas reivindicativas, cosa que mostraba más las ideas que tenía. Si ahora la ropa es más formal, ¿refleja quizás una moderación de ideas o una maduración política?”, le preguntó la estudiante durante la visita que Colau hizo a la facultad de periodismo de la UPF. “Me sabe mal que una mujer me pregunte por mi manera de vestir y no responderé, sinceramente”, respondió Colau visiblemente molesta. “Preguntar por cómo me visto y categorizar cómo me visto está fuera de lugar. Me visto como me da la gana”.

La estudiante considera que su pregunta no fue machista y, en su artículo, asegura que le hubiese preguntado lo mismo a David Fernàndez (CUP), al president Pere Aragonès, a Pablo Iglesias o a Ferran Pedret (PSC). “Me gusta la moda y sigo desde hace tiempos expertos en comunicación política y estética. Por eso hice la pregunta”, señala. “Yo quería saber cómo la alcaldesa preparaba el lenguaje no verbal y simbólico desde un punto de vista político; ella, que ha usado mucho estos simbolismos en la indumentaria, en toda su carrera”, añade.

La estudiante asegura que tras la polémica ha rechazado entrevistas en todo tipo de medios para evitar ser utilizada para atacar a Colau y porque no busca ningún tipo de protagonismo. “Todo ha sido, en pocas horas, una lección acelerada. Demasiado. He abierto los ojos y he visto como puede ser el periodismo, esta profesión que estudio y que ahora he aprendido que no siempre es amable”, apunta.

“Su respuesta me hizo daño, sí, pero todavía me hizo más daño todo lo que vino después. La perversión de la política. La perversión de un oficio que quiero y con el cual todavía hoy me estoy reconciliando”, prosigue la estudiante.

“Soy feminista, tengo veinte años y a veces me he sentido juzgada por ser mujer y por la ropa que llevo. Y no me gusta nada. Por eso me hizo daño que Ada Colau se sintiera así. Porque la respeto, como mujer y como alcaldesa. Ni la juzgué ni quería hacerlo. Pero tampoco quería que ella lo hiciera conmigo”, remacha el texto.

La respuesta de la alcaldesa provocó que la estudiante terminara llorando. En cuanto el acto acabó, Colau se acercó a la joven y se disculpó: “Me sabe mal haberte contestado tan impulsivamente”.