Los estudiantes de la UB se concentran contra el “encubrimiento” de un caso de presunto acoso sexual de su vicerrector

Más de un centenar de estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB) se han concentrado este martes frente al despacho del rector para protestar contra los mensajes de presunto contenido sexual que el actual vicerrector de la universidad, Jordi Matas, mandó a una alumna a la que tenía que dirigir el trabajo de final de grado, según reveló elDiario.es el lunes.

Al grito de “Jordi Matas agresor, rectorado encubridor”, los alumnos se han citado en el claustro a las 14h. Tras desplegar una pancarta con el mismo mensaje, han entrado al edificio y han subido hasta el primer piso, donde está el despacho del actual rector, Joan Guàrdia. “No es un caso aislado, es el patriarcado”, gritaban los manifestantes entre el humo lila de diversas bengalas.

Tras una investigación de varios meses, elDiario.es reveló, junto al contenido de los mensajes, que el actual vicerrector le trasladó a una alumna que había tenido dos sueños eróticos con ella. El reportaje también desvelaba que durante unos días el catedrático siguió a la estudiante por la facultad, hasta el punto de que algunos compañeros de estudios llegaron a sacarla del aula por la ventana para que no fuese encontrada por el catedrático. El relato fue contrastado con más de 20 entrevistas a compañeros de estudios y personal de la UB, documentos y cientos de mensajes entre la denunciante y su entorno.

Los alumnos acusan al actual rector de “encubrir” un caso que ocurrió en 2016 y fue reportado a la Unidad de Igualdad de la UB en marzo de 2017. La denuncia, a pesar de las pruebas aportadas, fue archivada por una comisión formada por tres hombres que se limitó a recomendar una reprimenda verbal para Matas, un reconocido catedrático de Ciencia Política que ha tenido distintas posiciones de responsabilidad en la universidad a lo largo de los últimos años.

Si bien cuando se instruyó el caso el actual rector no dirigía la universidad, Guàrdia conocía la denuncia y, sin embargo, incluyó a Matas en su equipo para las elecciones al rectorado de 2020, que acabó ganando. Tras las quejas de algunos estudiantes, Guàrdia lo retiró de su candidatura a pocas semanas de los comicios y aseguró que no incluiría a ningún docente que no estuviera “comprometido con la política de tolerancia cero con las desigualdades de género”.

Meses después de ganar las elecciones Guàrdia le concedió un vicerrectorado a Matas, que ha seguido en el cargo hasta la actualidad. En los últimos comicios al rectorado, celebrados este diciembre, Guàrdia volvió a incluir a Matas en el equipo de su candidatura como futuro vicerrector.

Los distintos caso de abuso de poder y acoso sexual en las universidades, revelados por elDiario.es durante el último año en una serie de reportajes de investigación, han generado un cisma en diversas facultades después de que se demostrara la vulnerabilidad de las víctimas que se atreven a denunciar, la poca eficiencia de los actuales protocolos y cómo las universidades públicas han ocultado durante años diversas denuncias presentadas por estudiantes de grado y doctorandos que afectaban a algunos de de sus catedráticos más prestigiosos.

Los estudiantes ya se manifestaron la semana pasada por el centro de Barcelona para protestar contra el “encubrimiento” de los “profesores acosadores” en las universidades y realizaron una huelga de 48 horas que paralizó algunas facultades.

