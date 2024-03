Los funcionarios rechazan negociar con la Generalitat hasta que dimitan los responsables de prisiones

Unos 300 funcionarios de prisiones, según la Guardia Urbana, se han concentrado este miércoles ante el Palau de la Generalitat para pedir la destitución de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y del responsable de prisiones, Amand Calderó, por el asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric a manos de un preso que después se suicidó.

A la concentración han asistido familiares de la trabajadora asesinada de esta prisión, situada en El Catllar (Tarragona), los cuales han depositado un ramo de flores ante la puerta de la sede de la Generalitat en homenaje a la víctima, ante los gritos de los funcionarios de prisiones de “dimisión, dimisión” y “todos somos Núria -el nombre de la cocinera asesinada-”.

La familia de la víctima, durante la concentración, ha agradecido el apoyo de los funcionarios de prisiones, han reclamado “justicia” para Núria -la cocinera asesinada- y han pedido la dimisión o la destitución de Ubasart y Calderó, informa EFE.

Los funcionarios de prisiones han colocado dos grandes pancartas frente a las vallas que custodian el Palau de la Generalitat, una recordando el asesinato de la trabajadora y otra que rezaba “Sin convivencia no hay reinserción”.

Durante la protesta, los funcionarios de prisiones han exigido de nuevo la dimisión de Ubasart y Calderó, y han criticado que siete días después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric -ocurrida el miércoles de la semana pasada- nadie de la cúpula de Justicia haya asumido responsabilidades.

En declaraciones a los medios, Fátima, una trabajadora de la prisión de Mas d'Enric donde fue asesinada la cocinera, ha denunciado que hace una semana de este crimen y que “todavía nadie, nadie, ha levantado la cabeza para entonar un mea culpa” ni “se ha depurado ninguna responsabilidad”. Ubasart comparecerá este jueves en el Parlament para dar explicaciones.

“Núria, no te abandonaremos, lucharemos hasta el final”, ha afirmado esta trabajadora. Raquel, empleada de la prisión de Quatre Camins, ha pedido también dimisiones en la cúpula de Justicia, que es una “línea roja” para iniciar cualquier diálogo: “La plantilla se mantiene firme, si no hay una asunción de responsabilidad, no iremos a ninguna parte”, ha dicho.

“Muy buenas palabras, muy buena disposición a que estemos callados. Hemos dicho que no, que si no hay dimisiones la lucha continúa”, ha dicho a los 300 concentrados en la plaza Sant Jaume Nuria Nasarre (UGT), una de las trabajadoras que se ha reunido con la vicepresidenta Laura Vilagrà.

En paralelo a la concentración de Barcelona, trabajadores del centro penitenciario de Ponent, en Lleida, se han agrupado a las doce del mediodía a las puertas de esta prisión en protesta por la agresión ayer a cuatro funcionarios por parte de presos. Los cuatro funcionarios agredidos ayer en Ponent requirieron ser trasladados a la Mutua, y uno de ellos se encuentra de baja con lesiones leves, según han informado a EFE fuentes del Departamento de Justicia.