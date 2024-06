El Govern aplicará la amnistía a los independentistas multados por la ley mordaza que lo pidan

La Generalitat tiene previsto usar la amnistía para devolver las multas impuestas con la ley mordaza a los manifestantes independentistas durante los años del procés. El Govern ha acordado este martes la habilitación de una web en la que los afectados podrán solicitar una resolución de su caso y, si pagaron la sanción, que se les devuelva el dinero.

La portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, ha asegurado que está “todo a punto” para aplicar la ley de amnistía que se acaba de publicar en el BOE. No solo el formulario para devolver las sanciones de la ley mordaza, sino también para asesorar desde sus gabinete jurídico a todos los funcionarios y altos cargos de la Administración catalana que también encausados o condenados por el procés.

Plaja ha detallado que se han abierto hasta la fecha unos 100.000 procedimientos en base a la ley mordaza, pero todavía no saben cuántos de ellos corresponden a hechos vinculados a las protestas independentistas. La mayoría de sanciones son por desobediencia, faltas o resistencia a la autoridad, o manifestaciones no comunicadas. “Habrá que analizar caso por caso para saber si se enmarcan dentro de la ley”, ha insistido Plaja.

De entrada, lo que hará el Govern será publicar una resolución con la que de forma general amnistiará todos los hechos sancionados por la ley de seguridad, vigente desde 2016. Pero para aquellos que quieran pedir la devolución del dinero, podrán hacerlo en la web del Departamento de Interior. “Revisaremos el caso concreto y si se enmarca en el articulado de la ley, lo amnistiaremos y devolveremos la cuantía”.

En la misma línea, la Generalitat archivará los todos los procesos que estén en trámite y eliminará los casos de cualquier registro de infracciones. Al no saber la cantidad de amnistiados, Plaja no se ha atrevido a dar tampoco una cifra de cuánto le costará la medida a la Generalitat, aunque ha precisado que la mayoría de faltas son leves, no graves, y estas tienen un importe máximo de 600 euros.

Preguntada por si cree que los jueces acabarán aplicando la ley, ha afirmado: “Las leyes son interpretables, pero el hecho de que una ley vigente deba aplicarse no es interpretable”.

La portavoz del Govern ha aprovechado su comparecencia para felicitar al nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, después de que este martes fuera elegido para el cargo. Además, ha valorado “positivamente” que la cámara “tenga un presidente y una mayoría de la Mesa independentistas”. “Confiamos en que trabajará para preservar la soberanía y el prestigio del Parlament”, ha dicho alabando el discurso de Rull en la toma de posesión.