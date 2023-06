El Govern catalán multa a Ferrovial por la mala gestión del teléfono de emergencias

La Generalitat ha multado a Ferrovial durante catorce meses seguidos por la mala gestión del teléfono de emergencias 112. Así lo ha avanzado 'Rac1' y lo ha confirmado la agencia ACN. Las multas, acumuladas entre febrero de 2022 y marzo de 2023 suman 68.200 euros.

El negocio de oro y corderos que sepultó los ahorros de varios trabajadores del 112 de la Comunidad de Madrid

Más

Las sanciones están relacionadas con incumplimientos de procedimientos, errores graves, poca calidad y sobre todo una atención inadecuada en el servicio de traducción de idiomas. En este sentido, uno de los principales problemas ha surgido cuando personas que no hablaban catalán ni castellano han contactado con el 112 para comunicar una urgencia, y no han podido ser atendidas porque no había traductores disponibles, un aspecto que está regulado por contrato.

Fuentes del Departamento de Interior han indicado a la agencia ACN que estas sanciones son habituales y que están previstas “en cualquier contrato de servicios de este tipo, en el apartado de posibles penalizaciones que acuerdan los dos partes”.