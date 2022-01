El Govern saca pecho por los datos del paro: “La economía catalana se ha sobrepuesto a la pandemia”

"Optimismo moderado" ante unos datos "muy positivos". Así ha valorado el Govern las cifras de la evolución interanual del paro conocidas este martes, a las que se ha agarrado para sacar pecho sobre su gestión de la pandemia, tanto en el ámbito puramente económico como en lo que respecta a las medidas sanitarias y restricciones. "La economía catalana se ha sobrepuesto a la pandemia", ha asegurado el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, quien ha indicado que Catalunya ha mostrado "fortaleza ante las diversas oleadas de la COVID" por lo que ha pronosticado que 2022 será "un año esperanzador".

El Govern, que ha decidido este martes prorrogar las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno y, también, el toque de queda, ha exhibido las cifras para defender que Catalunya no solo se recupera bien del bache pandémico sino que además lo hace mejor que el conjunto de España. Tal y como ha destacado Torrent, 2021 ha sido el año en el que se ha producido el mayor descenso de la historia entre el paro con el que comenzó el 1 de enero y el dato con el que acaba. "Hemos disminuido un 25,8% los parados con los que empezaron 2021. Este 25,8% es mejor que la media estatal, que se ha situado en el 20%", ha destacado el titular de Empresa.

Según los datos ofrecidos este martes por el Ministerio de Trabajo, Catalunya ha sido la tercera comunidad donde más se ha reducido el desempleo interanual, con una bajada del 25,81%, por detrás de Baleares, que ha registrado una caída del 33,6%, y prácticamente empatada con Aragón, donde ha caído un 25,86. En concreto, la comunidad catalana comenzó el año 2021 con 497.611 parados y lo acaba con 369.158, con una población activa de 3,5 millones de trabajadores activos.

Torrent ha asegurado que el Govern exhibe estas cifras "sin triunfalismos" pero que le permiten considerar que hay "una buena base para trabajar ahora contra problemas como el paro de larga duración". Sobre esta cuestión el conseller ha anunciado que su departamento lanzará el próximo 10 de enero dos convocatorias para grupos específicos con problemas para encontrar trabajo: una de 62 millones de euros para promocionar la contratación de 2.600 personas de más de 52 años o más, otra de 39 millones destinada a 2.600 personas de más de 45 años, especialmente mujeres. Estas dos iniciativas se suman a los 125 millones destinados a empresas para contratar a empleados menores de 30 años y con contratos de un año.

El conseller de Empresa y Trabajo ha aprovechado su intervención en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu para valorar también el proyecto de reforma laboral cerrado por el Gobierno junto a diversos agentes, como los sindicatos CCOO y UGT o la patronal CEOE, y que ahora deberá pasar por el proceso de convalidación en el Congreso. Tal como ya se había posicionado su partido, Torrent ha rechazado el texto consensuado. "No es la ley que queremos, ni la que Catalunya y su economía necesitan", ha asegurado el conseller.

El titular de Trabajo de la Generalitat ha destacado que en la nueva legislación hecha de menos aspectos competenciales, como que la Generalitat recupere la competencia de autorización de los despidos colectivos, o también que los convenios autonómicos y provinciales no tengan prevalencia siempre respecto a los convenios estatales. En la misma línea, Torrent ha considerado que el texto debía recuperar las indemnizaciones por despido improcedente anteriores a la reforma laboral del PP, otra de las cuestiones que ERC defenderá en el Congreso, y también ha defendido que debe haber un mayor control de la subcontratación. "Valoramos que el texto sea fruto de la concertación y del acuerdo social, pero eso no quita que no sea la reforma que Catalunya necesita", ha defendido.