Illa apuesta por un Govern progresista pero que pueda llegar a acuerdos con la derecha de Junts o PP

Salvador Illa está decidido a presentarse a la investidura y ha explicado que apuesta por un Govern progresista que no se cierre a acuerdos con las formaciones de derechas de Junts y PP. “Hablaré con todos excepto con quien practica discursos de odio”, ha expresado en una entrevista en Rac1, en referencia a la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana.

El vencedor de las elecciones el pasado 12 de mayo ha insistido en su preferencia para pactar con ERC y los Comuns. “Me siento más cómodo con las formaciones comparten valores progresistas, con sus acentos y miradas”, ha manifestado.

En este sentido, ha manifestado que ni el PP ni Junts son su apuesta prioritaria para acceder a la presidencia, pero a la vez ha añadido que no descarta nada y que, una vez en el Govern, tratará de llegar a acuerdos amplios que los incluyan. “El PP, habiendo otras opciones, no será la primera”, ha explicado. “Esto no quiere decir que no puedan ser partícipes de acuerdos amplios que tenemos que hacer”, ha añadido, y ha puesto como ejemplo su intención de buscar un nuevo consenso lingüístico.

El mismo argumento ha usado para describir su relación con Junts. “No es el mejor momento”, ha afirmado sobre un acuerdo con ellos para la investidura. Sin embargo, la ha descrito como una de las “formaciones troncales” con las que tratará de llegar a acuerdos amplios de educación, sanidad, infraestructuras o lengua. En este sentido, otro ejemplo que ha mencionado por el que podría alcanzar pactos con partidos a su derecha es la ampliación del Aeropuerto del Prat.

Illa ha criticado al mismo tiempo que Puigdemont pida que el PSC le invista, aunque sea a partir de una abstención: “Es inaudito que quien haya quedado segundo pida los votos de quien ha ganado las elecciones”, ha reiterado.

Illa no ha desvelado su intención a la hora de conformar la Mesa del Parlament, la primera cita en la que los partidos deberán alcanzar acuerdos, y solo ha afirmado que el organismo deberá ser “representativo” del reparto de fuerzas.