Illa asegura que la nueva cepa del virus no se ha detectado aún en España y espera una respuesta coordinada de la UE

La nueva variante del coronavirus detectada en primer lugar en el Reino Unido no se ha registrado todavía en España. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en Rac1 donde ha pedido una respuesta coordinada de la Unión Europea ante este nuevo reto epidemiológico. “En España no tenemos constancia, y es el segundo país de Europa que secuencia más cepas”, ha explicado el ministro, aunque ha recordado que esto no significa que no pueda estar ya circulando por el país.

Illa ha asegurado que durante todo el sábado mantuvo conversaciones con el presidente Pedro Sánchez, con Fernando Simón y con ministros como el alemán y el británico para decidir si finalmente cancelaban vuelos con Reino Unido como han acabado haciendo buena parte de los países europeos. El ministro ha defendido que España mantiene la medida de hacer PCR a todos los ciudadanos que llegan de ese país y, sobre la posibilidad de suspender las comunicaciones, ha añadido: "Veremos qué decidimos esta mañana".

“Los científicos británicos dicen que aumenta la transmisión pero todavía no está científicamente acreditado, es una posibilidad”, ha expresado Illa. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer”, ha añadido, y ha insistido en una respuesta conjunta de los países europeos. “Siempre hemos pedido que estas decisiones sean coordinadas, es bueno que tengamos una respuesta común a nivel europeo”, ha defendido.

Sobre la campaña de vacunación, se ha comprometido de nuevo a que esta empiece el 27 de diciembre en España. “Calculamos que hacia el mes de junio podemos tener cerca de 20 millones de inmunizados”, ha informado, y ha calificado de paso “muy relevante” que buena parte de la población se vacune.

Illa también se ha referido durante la entrevista al doble concierto que celebró en Madrid el cantante Raphael frente a 8.000 personas. “Me ha disgustado un poco. Es cierto que cumplía el aforo, pero no son tiempos. Preferiría que anduviéramos con mucho cuidado en este tipo de actos tan masivos”, ha valorado.