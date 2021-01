Los ingresados por COVID-19 en Catalunya se doblan desde Navidad y superan los 3.000

La epidemia en Catalunya está en un punto crítico en el que parece que los contagios empiezan a reducirse, pero los ingresos hospitalarios no dan tregua. En apenas un mes, desde el inicio de las fechas navideñas, tanto los pacientes infectados con COVID-19 en planta, en total 3.038, como los que están en la UCI, que son 684, se han doblado. Esto ha obligado a la mayoría de centros a desprogramar la actividad en quirófanos y a prepararse para un pico asistencial todavía por llegar.







“La curva de casos va bajando pero seguimos en una altísima presión asistencial”, ha sintetizado la consellera de Salud, Alba Vergés. Si el 24 de diciembre había 337 pacientes con coronavirus en cuidados intensivos, ahora son 684, un 102% más. Su peso sobre el total de camas de UCI es ya del 65% y las previsiones de las autoridades sanitarias es que esta cifra siga aumentando al menos durante las próximas dos semanas. Los peores pronósticos, conocidos por los informes técnicos sobre las elecciones dados a conocer por la Generalitat, es que se alcancen los 900 pacientes críticos.







La presión sobre los hospitales es tal que no solo se teme por las desprogramaciones de actividad no urgente, algo que ocurre en los centros desde hace días, sino también por el aplazamiento de procesos que sí son urgentes. La propia Generalitat fijó en 650 ingresados en la UCI el umbral a partir del cual habría que empezar a desprogramar estas operaciones, que incluye la cirugía oncológica. Aun así, Vergés ha asegurado no tener detalles de si está ocurriendo ya: “No tenemos datos concretos sobre eso”, ha expresado.

A las autoridades sanitarias catalanas les preocupa que la reducción de casos de la tercera ola sea mucho más lenta y costosa que en la segunda. En primer lugar, porque las restricciones son más laxas esta vez. En Catalunya hay vigente hasta el 7 de febrero un confinamiento perimetral municipal y la reducción de la actividad en bares y restaurantes, pero estos últimos no están cerrados como sucedió en octubre. También ha añadido Vergés que la situación de las comunidades a su alrededor, donde la incidencia acumulada está más disparada, acaba por dificultar este descenso.

Pero la gran duda ahora es si la nueva variante británica del virus, detectada en Reino Unido y mucho más contagiosa, se convertirá en dominante y provocará un nuevo repunte de casos. En Catalunya se han detectado ya 60 casos y, por primera vez, los hay ya que no tienen ningún tipo de contacto con las islas británicas. “Es transmisión que tenemos ya aquí”, ha precisado Vergés, que viene a confirmar lo que la mayoría de los epidemiólogos advierten desde hace días.

Los hospitales satélite, en marcha

Coincidiendo con el pico de la tercera ola, Catalunya podrá estrenar los cinco edificios satélite anexos a grandes hospitales. Estas nuevas unidades, anunciadas en verano y construidas en módulos, contarán con más camas de COVID-19 y deberán servir para aligerar la carga de cinco grandes hospitales: el Hospital Universitari de Bellvitge (l’Hospitalet), el Moisès Broggi (Sant Joan Despí), Pere Virgili (Barcelona), Can Ruti (Badalona) y Arnau de Vilanova (Lleida). Cada edificio debería contar con unas 100 camas de UCI.

Vergés, que ha confirmado que el de Bellvitge se estrena este lunes, ha defendido este modelo de anexos que contrapone al del Hospital Zendal de Madrid. Según ha argumentado, estos satélites se “incorporan” a las estructuras hospitalarias ya existentes. “Forman parte de los hospitales de los que dependen”, ha añadido. En este sentido, cada hospital será responsable de contratar al personal necesario para reforzar esas unidades. Vergés no ha ofrecido datos de cuántos trabajadores se incorporarán en conjunto a los satélites.