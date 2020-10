El Instituto Catalán de la Salud cifra en un 19% el seguimiento de la huelga en la atención primaria

Un 19,8% de los médicos de atención primaria catalanes están siguiendo la huelga convocada por el sindicato Metges de Catalunya, según cifras del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Los convocantes en cambio sitúan el seguimiento en el 55%. El territorio con más seguimiento es Girona, con un 31% seguido de la Catalunya central (25%) y Barcelona (24%).

Unos 6.000 facultativos de los centros de atención primaria catalanes están llamados a partir de este martes a una huelga de cuatro días para reclamar mejoras laborales y retributivas y para frenar "el desmantelamiento del primer nivel asistencial" del sistema de salud público, según denuncia Metges de Catalunya. La huelga no genera el mismo consenso que la del 2018, a la que se sumaron otros profesionales.

Este martes un centenar de médicos de primaria han protestado este lunes por la mañana frente a la sede del ICS para reclamar soluciones urgentes a las condiciones laborales. "Decimos basta al maltrato", ha afirmado el presidente del Sector Primaria ICS del sindicato, Javier O'Farrill.

Los facultativos de la atención primaria –médicos de familia, pediatras, odontólogos, ginecólogos y radiólogos– están llamados a secundar el paro previsto hasta el viernes. Hasta ahora la Generalitat se ha negado a negociar las reclamaciones de los facultativos.

El sindicato exige al ICS el cumplimiento íntegro del acuerdo de salida de huelga de 2018 que aún no se ha desplegado en su totalidad. Metges de Catalunya pide además aumentar la plantilla médica para dar respuesta a las necesidades asistenciales generadas por la pandemia de la COVID-19, así como mejoras retributivas para "retener y captar el talento médico" y "recuperar al menos el 30% del poder adquisitivo perdido durante los recortes sanitarios.

El ICS considera que las demandas que plantea el sindicato son inasumibles y que promover una negociación sindical es "del todo inapropiado" en un momento "de extraordinario esfuerzo y tensión financiera".

A diferencia de la huelga de 2018, la que empieza este martes no ha generado consenso entre todos los profesionales. Movimientos como Rebelión Atención Primaria –que agrupa ambulatorios de toda Catalunya y algunos ayuntamientos– no apoya la huelga porque si bien coincide en algunas de las reivindicaciones considera que la defensa del sistema público de salud debe ser coordinado entre todos los profesionales y la ciudadanía.

Por su parte, el Foro Catalán de Atención Primaria (FoCAP) asegura que también comparte algunas de las demandas de la convocatoria, pero cree que el momento "no es el más oportuno socialmente" y que la huelga "no se ha explicado "a la ciudadanía y no se la ha "implicado" en la lucha.