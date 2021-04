Absueltos los profesores a los que la Fiscalía pedía cárcel por formar la Sindicatura Electoral del 1-O

La jueza ha absuelto a los cinco profesores de Universidad y juristas a los que la Fiscalía pedía hasta dos años y nueve meses de cárcel por formar la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O en contra, según la acusación, de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. Los acusados eran los docentes Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Marta Alsina, abogada; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona y actual diputado de Junts en el Congreso.

La Fiscalía pedía dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicos y juristas que conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros. En el juicio los síndicos alegaron precisamente que renunciaron a sus cargos tras ser advertidos por el Constitucional para que no siguieran con los trabajos para la lo votación, lo que mostraba que no desobedecieron. La causa contra se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones.