Junqueras confirma a Rufián como candidato en las generales y propone a ERC como “antídoto” de PP y Vox

Tras la noche de pesadilla de este domingo, ERC ya trabaja en la nueva fase electoral que el presidente Pedro Sánchez ha abierto con la convocatoria de generales para el próximo 23 de julio. Tras reunir a la permanente del partido, el máximo órgano de decisión, Oriol Junqueras ha comparecido en una rueda de prensa para confirmar a Gabriel Rufián como candidato y explicar que ERC presentará una candidatura al Congreso sacando pecho por ser un “antídoto” al PP y Vox.

“Siempre he considerado que el mejor candidato en Madrid es Gabriel Rufián”, ha zanjado el presidente de ERC cualquier conato de debate sobre la continuidad del colomense, que este domingo no logró restar votos ni representación a la alcaldesa de Santa Coloma contra la que se presentaba.

Sobre el enfoque de la campaña, Junqueras ha asegurado que, a diferencia del PSOE, ERC ha demostrado ser la garantía contra la oleada conservadora. “El PSOE al menos una vez ha dado la investidura a un presidente del PP, algo que nosotros no hemos hecho nunca”, ha indicado Junqueras. “Por lo tanto nosotros somos la garantía contra el PP, y ellos no”, ha indicado sobre los socialistas.

Como ya hizo durante la noche electoral, el jefe republicano ha reconocido que los resultados de su partido no han sido los deseados, pero no ha entrado a analizar los errores de su estrategia. Según entiende Junqueras, su partido puede no haberse explicado bien, pero asume el desgaste de buscar una negociación con el Gobierno en Madrid.

“Debemos escuchar a la gente que nos votó en alguna ocasión y que en esta vez no lo ha hecho. Es nuestra responsabilidad contarnos mejor. Nosotros querríamos levantar una verdadera ola republicana y democrática en defensa de todos los derechos”, ha dicho.

De la misma manera, Junqueras ha considerado que hace falta “rehacer los consensos” del independentismo, para lo que ha tendido la mano al resto de formaciones, “como siempre hemos hecho”. Pese a eso, el republicano ha remarcado que la mayoría de pactos de su formación han sido con Junts y la CUP, es decir, buscando el flanco independentista.

En una línea similar, Junqueras ha cerrado la puerta a que su partido tenga intención de ofrecer sus votos para una investidura de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona. “No tenemos ningún interés ni voluntad de ofrecer la alcaldía de barcelona al PSC. Lo hemos dicho siempre”, ha apuntado, aunque también ha considerado que es Xavier Trias el que debe abrir juego para formar gobierno.

La comparecencia del líder republicano también ha servido para disipar lo rumores que apuntaban a la posibilidad de que Pere Aragonès optase por convocar unas elecciones catalanas coincidiendo con las generales. “Estoy convencido de que el Govern de Catalunya el principal trabajo que tiene es defender a los catalanes y hacerlo desde el Govern de Catalunya”, ha dicho.