Junts asegura que la detención de Puigdemont "pone en entredicho" la mesa de diálogo

Junts per Catalunya ha vuelto a cargar este lunes, con energía renovadas, contra la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. Según ha defendido la portavoz Elsa Artadi en rueda de prensa, la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña la semana pasada "pone en entredicho" esta mesa, ya que "demuestra que la voluntad real de Pedro Sánchez es cronificar el conflicto", ha dicho. Artadi además ha rebajado la importancia del espacio, al que ha calificado de "mesa entre socios parlamentarios en Madrid", dando a entender que se trata más de un mecanismo de coordinación entre partidos que una verdadera negociación.

"Es más fácil esto que hacer una mesa que afronte de cara la resolución del conflicto político", ha indicado. "Esto también explica la exclusión de Junts, porque es una formación exigente con la mesa e incomoda", ha apostillado. Para la dirigente de Junts, la "detención fallida" de Puigdemont es "el error más grande del Estado desde el 1-O", ha indicado, lo que en su opinión demuestra que la estrategia que sigue el expresident y el resto de independentistas en el extranjero es la correcta.

Por su parte, ERC también ha utilizado la detención del eurodiputado para aumentar el grado de exigencia hacia el Gobierno. Según ha explicado la portavoz republicana, Marta Vilalta, su partido exige al Ejecutivo central que dé respuestas a las múltiples causas abiertas contra diversos dirigentes independentistas. "Le decimos a Sánchez que no puede ponerse de perfil, de pasar de puntillas por la represión y la judicialización y hacer que no va con ellos", ha asegurado Vilalta. "El Gobierno debe hacer una propuesta política, porque si no será cómplice de esta represión y de la persecución incensante al independentismo".

Sánchez debe hacer una propuesta de "solución política", sostienen los republicanos, porque "hacen falta reformas profundas en el Estado, en el sistema judicial y policial, y quien tiene capacidad de hacerlo el Gobierno español". Por esta razón, Vilalta ha reclamado que "no busque excusas y diga cuál es su propuesta", que para ERC pasa por la amnistía pese a estar abierta a valorar otras, según ha indicado.

Con este argumento, los republicanos han lanzado una advertencia al Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado. "Se deberá esforzar mucho si quiere algún tipo de apoyo de ERC. Estamos muy lejos y vemos pasos que van en la línea contraria", ha asegurado Vilalta, que con todo ha indicado que su posición continúa siendo "la de hablar de todo, también de ayudar a mejorar unos presupuestos que afectan de forma directa a la ciudadanía de nuestro país".

La diputada de ERC ha rechazado sin embargo la idea de que la tabla ha quedado desacreditada por el episodio de Puigdemont en Cerdeña. "No hay otra vía, tenemos una, que es la negociada y es así como podremos buscar respuestas políticas y democráticas", ha dicho. "Nos reafirmamos en esta vía democrática y negociada, que es lo que nos pide la ciudadanía y también las instancias internacionales", ha apostillado Vilalta.