Junts se descuelga de la reunión con los comuns para negociar los presupuestos catalanes

Junts ha optado por no acudir a la reunión con los comuns que el Govern había convocado este domingo por la tarde. El objetivo del encuentro era negociar la retirada de la enmienda a la totalidad a las cuentas que se votará este lunes en el Parlament, después de que la CUP confirmase que votaría en contra de tramitar el proyecto de ley. Ante esta situación, el Govern activó la vía de En Comú Podem, con quienes han celebrado algunos encuentros. Este domingo sin embargo, la Ejecutiva de Junts optó por retirarse de las negociaciones y que el conseller de Economía, Jaume Giró, no acudiera al encuentro.

"El conseller ha hecho muy buenos presupuestos, para la reactivación del país, que son los que se han negociado. Las nuevas conversaciones de Esquerra con comuns son más a nivel político y no tanto a nivel presupuestario", explican fuentes de Economía. Tras la decisión de la dirección del partido, ningún miembro de Junts, ni al nivel del Govern ni de los partidos ha acudido a la reunión.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha comparecido en rueda de prensa para explicar su desmarque a la negociación. "Los presupuestos presentados por el conseller Jaume Giró son unos buenos presupuestos para hacer avanzar la mayoría independentista, por un lado, y para poner las bases para salir de la situación generada por la pandemia", ha asegurado, tras lo que ha llamado a todas las formaciones a hacer "un acto de responsabilidad" para permitir las cuentas.

Sin embargo ha justificado que no haya negociación con En Comú Podem por la distancia ideológica con sus políticas sociales. "Junts no sacrificará unos buenos presupuestos para incorporar políticas que nos pueden abocar a repetir políticas que no nos gustan. No tomaremos políticas del Ayuntamiento de Barcelona para que estas nefastas políticas afecten al conjunto del país", ha dicho. Sànchez además ha negado que las cuentas vayan a someterse a un "giro de 180 grados" como había dicho la líder de los comuns Jéssica Albiach.

En el otro lado, la parte de ERC en el Govern ha manifestado "malestar y sorpresa", según ha recogido la agencia ACN. Fuentes del Palau de la Generalitat han indicado a la agencia que no entienden esta decisión y consideran que ahora la negociación está en manos de los republicanos. Estas mismas fuentes destacan que la ausencia de Giró es sorprendente ya que fue su conselleria la que convocó la reunión.

La decisión tomada por Junts va en la línea ya marcada por el partido en la reunión del pasado martes, tras conocer que la CUP presentaría una enmienda. En ese momento los socios del Govern chocaron sobre el camino a seguir, ya que si bien ERC apostaba per acudir a ver a los comuns, Junts era más partidario de aceptar una abstención del PSC que consideraban que sería "gratis".