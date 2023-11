Junts escenifica su distancia con Sánchez: “Su discurso no ha sido valiente”

Junts ha remarcado este miércoles en el Congreso la distancia que les separa del PSOE pese al acuerdo que han firmado para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. La formación de Carles Puigdemont ha reprochado a Pedro Sánchez su discurso inicial que, en su opinión, ha mostrado poco compromiso con el pacto alcanzado entre los dos partidos. En un tono mucho más cercano, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián también ha advertido al candidato socialista que “no se la juegue”.

“Su discurso no ha sido valiente”, ha lanzado la líder de Junts, Míriam Nogueras, en una dura intervención en la que ha asegurado que esperaban de Sánchez unas palabras diferentes a las que ha pronunciado. “Tenía que empezar a desmentir a los que pensamos que su palabra no vale. Y ahora que estoy en la parte inicial de mi intervención quisiera darle un consejo, con nosotros no tiente a la suerte”.

En el turno de réplica, Sánchez ha optado por calmar los ánimos y, tras comprometerse explícitamente con el pacto suscrito con Junts, le ha asegurado a Nogueras que “entiende que las heridas tardan en cicatrizar”. Pese a eso ha celebrado que los dos partidos se hayan reencontrado haciendo política, “un camino que nunca se debió abandonar”.

La defensa que ha hecho Sánchez en su turno inicial sobre el “perdón” a los independentistas ha escamado al grupo de Junts, que han entendido que el candidato a la presidencia hacía un relato de superioridad y “perdonavidas”, en el que no reconocía el “origen del conflicto”.

Fuentes de la formación independentista han explicado que el disgusto ha sido tan evidente en el grupo que su portavoz, Míriam Nogueras, ha mantenido un contacto con Santos Cerdán, para trasladarle su rechazo a la forma en la que Sánchez ha defendido la amnistía y reclamarle una rectificación en el turno de réplica. Voces de Junts han pedido internamente incluso replantearse su voto en la primera votación para mostrar su enfado, aunque finalmente los ánimos se han relajado.

El acuerdo cerrado entre el PSOE y Junts fue la última pieza que acabó de cerrar la mayoría suficiente para la investidura de Sánchez, la semana pasada, un acuerdo que se plasmó en un documento que a lo largo de sus cuatro páginas evitaba la palabra perdón. Este miércoles, sin embargo, el candidato a la investidura ha asegurado que, con la amnistía, su gobierno apuesta por “la vía del diálogo, el perdón y el entendimiento”, tras asegurar que de esta forma conseguirá “un futuro de reconciliación y paz social”.

Durante su intervención Nogueras ha hecho un detallado relato sobre su acuerdo con el PSOE, remarcando sus diferencias con el partido socialista y también su voluntad de que su papel sea muy diferente al de ERC, pese a que los dos grupos son ahora aliados del Gobierno.

Rufián advierte a Sánchez: “No se la juegue”

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha empezado su turno de palabra en el debate de investidura reprochando a la derecha que asocien “constantemente” la ley de amnistía con la rotura de España. “Llevan 46 años diciendo que España se rompe: con el PCE, con la Constitución o con el Estatut”, ha enumerado. “España se rompe ahora por la amnistía y quizás también porque el Girona va primero”, ha ironizado Rufián.

“La realidad es que simplemente ustedes perdían”, ha continuado el republicano, quien ha asegurado que “Sánchez no es presidente porque tenga a ERC al lado, sino porque les tiene a ustedes en frente”, ha dicho, señalando a las bancadas del PP y Vox.

En su discurso, el republicano también ha tenido palabras para Sánchez, a quien ha advertido: “no es que no le tengamos fe, sino que le tenemos memoria”. Con estas palabras, el republicano ha advertido a Sánchez que no tiene otra alternativa para gobernar que no pase por un acuerdo con el independentismo. “No se la juegue”, ha remachado.

Rufián ha hecho buena parte de su discurso en castellano y solo ha usado el catalán en la parte final de su intervención, básicamente para dirigirse a los diputados de Junts. “Nuestro compromiso es que, cuando el PSOE les intente engañar, porque lo hará, jamás diremos que la culpa es suya”, ha concluido.

A su vez, Sánchez ha respondido a Rufián sacando pecho con los pactos cerrados con ERC durante la pasada legislatura y con el traspaso de Rodalies: “Es el mejor aval para acreditar que, ahora sí, la Administración General del Estado cumple con los catalanes y catalanas”