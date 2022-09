Junts esgrime la resolución de la ONU para que el Parlament reconsidere apartar a Borràs de la presidencia

Junts ha presentado este jueves, en la primera sesión de la Mesa del Parlament tras el parón vacacional, una nueva solicitud de reconsideracón sobre Laura Borràs. Esta vez, han incluido la resolución de la ONU, que considera que España violó los derechos de los líderes independentistas Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull al dejarlos sin escaño antes de ser juzgados por el 1-O.

Esta resolución es, según el partido, un nuevo argumento para pedir a la Mesa que reconsidere la decisión de apartar a Borràs de la presidencia del Parlament debido al caso de la Institució de les Lletres Catalanes por la cual está a la espera de juicio.

Aún así, si no hay cambios de última hora, se espera que la Mesa, después de escuchar a la junta de portavoces, ratificará la suspensión de Borràs y no admitirá a trámite la propuesta de Junts. De hecho, según la mayoría de la Mesa (ERC, PSC y CUP), la aplicación directa del artículo 25.4 del reglamento del Parlament (que decreta la suspensión de derechos y deberes parlamentarios cuando se abra juicio oral) no puede ser objeto de reconsideración.