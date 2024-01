Junts advierte que si el PSOE no acepta cambios en la amnistía incumplirá el acuerdo de investidura

Junts ha advertido este miércoles al PSOE que si no acepta sus enmiendas a la ley de amnistía estará incumpliendo el acuerdo de investidura. “Si no se mueven de aquí y no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, estarán incumpliendo lo que acordamos”, ha afirmado el secretario general Jordi Turull.

En una entrevista en Rac1 ha dejado caer incluso que podrían tumbar el Gobierno si no hay acuerdo con las enmiendas, pero acto seguido se ha matizado: “Parecerá que es un combate de amenazas, pero concentrémonos en solucionarlo”. “Estoy convencido de que se solucionará”, ha insistido.

Junts ha justificado su voto contario a la ley de amnistía alegando que dejaría a algunos encausados por el procés fuera de su cobertura, debido a los últimos movimientos judiciales con los que se ha imputado a Carles Puigdemont por terrorismo y se ha abierto la puerta al delito de traición. “Las instancias judiciales han abierto vías de agua [a la ley] a golpes de martillo y hay que taparlas”, ha argumentado Turull.

Turull ha insistido este miércoles en que la amnistía debe ser “para todos”, “integral y de aplicación inmediata” y ha llamado a seguir negociando el texto, a partir de ahora en comisión. Si no hay acuerdo con el PSOE, el de Junts ha evitado contestar si están dispuestos a hacer caer el Gobierno.

El secretario general de la formación de Puigdemont ha insistido en que la ley de amnistía pactada inicialmente con los socialistas sería buena “con unos tribunales normales”, pero critica que parte de la judicatura se haya dedicado a buscar elementos para boicotear su aplicación. Entre estos intentos de hacerla descarrilar estarían el del juez Manuel García Castellón de imputar a Puigdemont por terrorismo por el caso del Tsunami Democràtic o el del magistrado Joaquín Aguirre de impulsar recientemente la investigación sobre la llamada trama rusa del procés.