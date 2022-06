Junts planteará a sus bases la posibilidad de salir del Govern

Junts per Catalunya pone en cuestión su presencia en el Govern solo un año después de su constitución. El partido ha abierto la puerta a preguntar a la militancia sobre la posibilidad de seguir o no en el Ejecutivo que preside Pere Aragonès, en función del resultado de la auditoría que está haciendo sobre el cumplimiento del pacto de coalición con ERC.

Así consta en la propuesta de ponencia política de JxCat, avanzada por NacióDigital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, enviada a la militancia este martes y que se votará el fin de semana del 16 y 17 de julio en la segunda parte del congreso que el partido celebrará en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras haber formalizado el reparto de cargos en la Ejecutiva entre los sectores de Laura Borràs y Jordi Turull. El documento, con todo, podría ser enmendado durante el próximo mes a través de las enmiendas que se acabarán votando por la militancia. Por tanto, para que Junts optase por salir del Govern, primero este punto de la ponencia debería ser avalado por la militancia y, después, en una consulta específica las bases deberían optar por abandonar el Ejecutivo.

Pese a que aún es una idea embrionaria, el texto de la ponencia hace un balance crítico de la legislatura y abre por primera vez la puerta a la salida de Junts del Govern, un extremo que en público solo han defendido exdirigentes alejados de la vida orgánica como Quim Torra. “Se está preparando un balance que ponga negro sobre blanco el grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno, analice por qué no se ha avanzado más y evalúe qué medidas hay que tomar, sin descartar ninguna. En este sentido, Junts planteará a sus bases la posibilidad de continuar o no en el Govern o tomar otras iniciativas adecuadas a la situación”, indica la ponencia, que no precisa las citadas iniciativas.

El texto, que marcará el rumbo ideológico del partido, también da por amortizada la mesa de diálogo con el Estado y propone “un punto de inflexión” a partir del quinto aniversario del 1-O, este 2022. Los consellers de Junts “presentarán un plan para avanzar hacia la independencia del Govern” y cada departamento promoverá “medidas concretas que faciliten la desconexión económica y política de Catalunya en relación con el Estado”.

“El fracaso de la vía dialogada empuja al país a una segunda vuelta del octubre de 2017, como la única vía para que el pueblo catalán pueda disfrutar en plenitud de sus derechos, libertades y recursos”, agrega. Por otro lado, la ponencia política indica que Junts solo llegará a acuerdos de gobierno con formaciones independentistas que permitan “contribuir a crear las condiciones para hacer posible el desbordamiento democrático”.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha rehuido la polémica interna al ser preguntada en la rueda de prensa semanal de los martes tras la reunión del Ejecutivo. “Como Govern, pocas valoraciones sobre los posicionamientos políticos de Junts o Esquerra. El balance de un año de Govern es muy positivo”, ha sentenciado.

La elaboración de la ponencia política de la organización es la principal tarea de la segunda parte del congreso de Junts, que celebró el pasado fin de semana su primera parte, la del reparto de cargos. Este sábado, Laura Borràs accedió a la presidencia de Junts mientras que Jordi Turull tomó las riendas de la secretaría general, así como fue renovada toda la Ejecutiva en un cónclave que debía ser de unidad. Sin embargo, la discordia llegó cuando los nombres encuadrados en el sector de Borràs recibieron menos votos que los del sector de Turull, llegando a ocurrir que la propia presidenta tuviese menos votos que Turull y la diputada Anna Erra, ambos encuadrados en la misma familia.