La Justicia mantiene el cierre del ocio nocturno en Catalunya

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decido mantener cerrado el ocio nocturno los próximos días, incluida la noche de Fin de Año. La sala ha rechazado la suspensión cautelarísima de la prohibición de la Generalitat, como había solicitado la Fecasarm (Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals), y concede al Govern hasta el próximo martes para responder a la petición de los locales nocturnos.

Fecasarm y otras asociaciones del sector de la hostelería y del ocio nocturno habían presentado un recurso ante el TSJC el pasado lunes en el que solicitaban medidas cautelarísimas contra las restricciones aprobadas el viernes 24 por el gobierno catalán, es decir, sin esperar la respuesta de la Generalitat. En el escrito alegaban que la noche de Fin de Año es una de las más importantes para el sector. No obstante, los magistrados han considerado que eso no justifica la urgencia de suspender la prohibición de apertura y alegan que el interés general está basado en la salud pública y en intentar no colapsar los servicios sanitarios.

Entre las medidas del Govern, que habían sido avaladas por los tribunales, se encontraban el cierre del ocio nocturno, la limitación de aforo en restaurantes al 50% y el toque de queda de 1 a 6 en todos aquellos municipios con más de 10.000 habitantes y una incidencia acumulada superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.