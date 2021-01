La Justicia mantiene en libertad al exlíder de Vox en Lleida condenado a 14 años de cárcel por abusos sexuales a hombres con discapacidad

La Audiencia de Lleida ha denegado este jueves la entrada en prisión del exlíder de Vox en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, al entender que no hay riesgo de fuga. El exdirigente político fue condenado a 14 años de cárcel por abusar sexualmente de dos hombres con discapacidad.

Aunque la Fiscalía y la acusación particular han pedido para él prisión provisional, la Sala entiende que las circunstancias personales de Ortiz Cambray no han cambiado desde que salió en libertad tras pagar la fianza de 6.000 euros a comienzos de octubre, cuando cumplía 17 meses encarcelado. La sentencia no es firme y la defensa aún puede recurrir la condena al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En su sentencia, los jueces de la Audiencia consideraron probado que Ortiz Cambray “se aprovechó” de las víctimas y abusó de ellas con “pleno conocimiento” de su discapacidad. El exlíder de Vox les hizo propuestas de tipo sexual a través de mensajes de teléfono, también les pidió fotografías y finalmente abusó de ellos “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, según los magistrados.

Ortiz Cambray, que lo negó todo durante el juicio, fue condenado en total a 14 años y tres meses por varios delitos. Por el delito continuado de abuso sexual a personas con discapacidad, por corrupción de personas con discapacidad y por pornografía. Cuando salga de la cárcel, deberá pasar ocho años en libertad vigilada.