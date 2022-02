Laura Borràs evita retirar el acta al diputado de la CUP condenado y propone paralizar el Parlament

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha evitado retirar el acta de diputado al parlamentario de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, inhabilitado por no retirar cuatro lazos amarillos. En vez de cumplir con la orden que le dio la Junta Electoral la pasada semana y dejar sin escaño a Juvillà, Borràs ha lanzado un órdago consistente en proponer paralizar la actividad parlamentaria hasta que la comisión de estatuto del diputado no decida los próximos pasos a seguir en el caso Juvillà.

La reunión de la Mesa del Parlament de este martes –a la que no ha asistido Juvillà, que desde este lunes está de baja debido a un problema de salud– era la primera después de que la Junta Electoral Central (JEC) rechazara las alegaciones del Parlament y ordenara a Borràs retirar el escaño del diputado pese a que la Cámara, con los votos de independentistas, PSC y 'comuns', había avalado mantenerlo hasta que no hubiera sentencia firme.

La respuesta de Borràs ha sido proponer que se frene toda la actividad parlamentaria hasta que la comisión del estatuto del diputado vote un nuevo acuerdo sobre Juvillà. Fuentes parlamentarias explican que la comisión podría convocarse esta misma semana, por lo que la suspensión de la actividad propuesta por Borràs –que no prevé el reglamento del Parlament– podría en la práctica durar como máximo tres días.

Al no haber pleno esta semana –que sí debe convocar Borràs– es cada presidencia de cada comisión la que decide convocar las sesiones, por lo que la presidenta del Parlament no tiene potestad para suspender estas reuniones. Solo se suspenderían si los presidentes de cada comisión lo acordaran, algo que difícilmente ocurriría en el caso de los partidos no independentistas.