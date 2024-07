Michael D. Bailey, historiador sobre brujería: “¿Cuál es la diferencia entre una plegaria y un hechizo?”

Michael D. Bailey, profesor de Historia de la Universidad de Iowa (Estados Unidos), es uno de los académicos que ha estudiado con mayor profundidad el fenómeno de la cacería de brujas en Europa. Un proceso entre los siglos XV y XVII que llevó a la muerte a decenas de miles de personas, mayoritariamente mujeres, falsamente acusadas de pertenecer a sectas heréticas.

Pero los conocimientos de Bailey van mucho más allá. Editor de la revista académica Magic, Ritual and Witchcraft, donde se publican anualmente más de 150 artículos de historiadores y antropólogos, este profesor norteamericano es también experto en la historia de la magia y la supersticiones, una forma de creencia casi inherente a la humanidad misma.

Bailey fue el encargado de inaugurar este viernes el congreso Los orígenes de la cacería de brujas en Europa, organizado por la Universitat de Barcelona (UB) con motivo del 600 aniversario de las Ordinaciones del Valle de Àneu, una de las primeras leyes contra la brujería que se conocen en el continente, y que se redactó a principios del siglo XV en el Pirineo catalán.

¿Antes del fenómeno histórico de la caza de brujas, que se dio sobre todo en Europa desde finales de la Edad Media, qué referencias tenemos sobre brujería?

Deberíamos retroceder a los inicios de la historia humana. Las primeras referencias de una legislación que considera la brujería ilegal y condena a las brujas a muerte es el Código de Hammurabi, en la antigua Mesopotamia, en el 800 a. C. Los antropólogos y arqueólogos que investigan la magia han hallado referencias físicas de artefactos que se consideraban mágicos en períodos extremadamente antiguos. Diría que existe desde que la humanidad existe.

¿Se relaciona inicialmente con la religión?

Sí. En casi cada sociedad está la brujería, que no es aprobada, y luego la religión oficial, que sí lo está. Pero a menudo ambas se superponen. ¿Cuál es la diferencia entre una plegaria y un hechizo? Hasta cierto punto no deja de ser una fórmula que alguien ha establecido que le gusta y otra que no. Y en Europa, con el auge de la cristiandad, se declara uniformemente toda la brujería no cristiana, y por lo tanto pagana.

La creencia en la brujería existe desde que la humanidad existe

¿Cuándo y cómo arranca lo que se conoce como la caza de brujas?

Se remonta a principios del siglo XV. Si te refieres al proceso por el que se identifica a alguien como bruja y se la persigue de forma violenta, entonces nos iríamos a muy atrás en la historia. Pero el fenómeno a gran escala de la caza de brujas empieza a aparecer en 1420 y 1430 en los Pirineos, en los Alpes y en el centro de Italia.

¿Por qué en las montañas?

Es una buena pregunta… Y hay cierta discusión. Durante un tiempo se pensaba que era porque las regiones montañosas son más atrasadas, rurales, conservadoras. Zonas donde sobrevivían el paganismo y, en general, tradiciones antiguas, buenas o malas. Pero otros han descubierto que los juicios por brujería se llevaban a cabo en las ciudades de las montañas. Donde la cultura urbana choca con la rural. Puede que tenga que ver con un conflicto entre esos dos mundos.

En términos académicos, ¿cómo se describe el período de la caza de brujas?

Es ese proceso a gran escala que arranca en esas zonas y se expande durante el siglo XVI y XVII a lo largo de Europa. Lo vemos en Francia, Inglaterra, Alemania y quizás algo menos en la Península Ibérica, donde irónicamente la Inquisición, que se crea en 1478, no hace mucho contra ella.

¿Se sabe cuántas mujeres fueron asesinadas?

La estimación es de alrededor de 50.000 personas ejecutadas. De ellas, un 75% serían mujeres.

Entonces uno de cada cuatro eran hombres. No encaja demasiado con la idea que nos ha llegado.

No forma parte del estereotipo, no. Una de las particularidades de la caza de brujas, casi por definición, es que se descontrola totalmente. Cuando una empieza, las acusaciones van de un lado para otro y en la mayoría de ellas se encuentra algún hombre acusado.

La estimación es alrededor de 50.000 personas ejecutadas. De ellas, un 75% serían mujeres

Hay otros estereotipos que siguen vivos, como por ejemplo esa idea de la bruja como una mujer vieja y sabia, portadora de conocimientos ancestrales, cuando a menudo sencillamente eran mujeres marginadas.

Seguramente la principal característica de una acusada y condenada por brujería es la marginalidad. Por eso creo que hay más mujeres que hombres, que generalmente tenían más influencia. O más mujeres mayores, que habían superado la edad en las que se consideraban socialmente útiles, la de dar a luz.

Las cazas se podían desatar por dos razones principales. Una es la de una mujer que tiene cierta reputación de hacer magia, y a la que recurren aquellos que enferman o quienes sufren porque sus vacas han dejado de producir leche. Entonces algo malo pasa en el pueblo, y todos la apuntan a ella. Eso era muy típico. Luego está el hecho de que una autoridad decide que hay que empezar a encontrar brujas porque están por todos los lados conspirando. Y solo con eso se comenzaba una cacería.

El estereotipo de las brujas llega incluso a la imagen infantil de la mujer con el sombrero de pico y la escoba voladora. ¿Eso de dónde procede?

[Ríe] La escoba viene de las primeras imágenes de cacería de brujas, en el siglo XV. Aquí en Catalunya, en la Vall d'Àneu, se describe que las brujas cabalgan un macho cabrío. Pero en los Alpes sí que ya en esa época van en escobas, en sillas… Pero en cuanto al sombrero, eso no lo sabemos. No tiene base histórica. Una vez leí que se debe a la película del Mago de Oz.

La principal característica de una acusada y condenada por brujería es la marginalidad

¿Resaltaría alguna cacería concreta que sirva para entender la magnitud de la persecución?

Uf, una de las peores series de cacerías fue en la región de Colonia, en la actual Alemania, un país donde se han llevado a cabo las mayores cacerías. En tan solo diez años en Colonia mataron a 2.000 personas, debido a un obispo que era al mismo tiempo el Príncipe del territorio y responsable de la Justicia. Lo impulsó él. En la ciudad alemana de Tréveris, por ejemplo, ejecutaron a más de 300 personas en la década de 1590. La mayor en Inglaterra también mató a más de 300 durante la guerra civil inglesa, a mediados del siglo XVI.

¿Los procesos siempre acababan en ejecución?

No, este es otro mito. Las ratios de ejecución en las peores cacerías sí superaban el 90%, pero de media estaríamos más cerca del 50%. No siempre era una sentencia de muerte, no.

¿Cómo finalizó el fenómeno?

Aquí hay que tener en cuenta que la caza de brujas no es algo que ocurra en todos lados todo el rato. Es un proceso que se expande localmente y que, en el peor de los casos, se apaga después de varios cientos de ejecuciones. Pero el fenómeno a gran escala se frena de forma más lenta. Las autoridades progresivamente deciden, coincidiendo con la revolución científica y la Ilustración, que las brujas no existen. Que da igual si los demonios existen o no, porque no son activos, según deciden los gobiernos. Así que entonces, si alguien señala a una mujer por enfermar a su hijo o por echar a perder su cosecha, los tribunales lo rechazan. Le dicen que se apañe de otra forma.

Por lo que dice, la cacería de brujas recuerda a los señalamientos de un enemigo interno dentro de una comunidad para culparlo de cualquier mal. Una constante en la historia.

Hay que tener cuidado. Porque aunque sí es otra expresión de eso que dice, no fue solamente eso. La gente siempre ha odiado a sus vecinos y ha encontrado formas de señalar a otros. Efectivamente, la caza de brujas tiene que ver con esto, pero entonces hay que preguntarse: ¿por qué la gente hizo eso a través de la brujería durante varios cientos de años en vez de por otros canales?

La gente siempre ha odiado a sus vecinos y ha encontrado formas de señalar a otros. La caza de brujas tiene que ver con esto, pero no solo

Siempre se habla de brujería en pasado. ¿El concepto pervive en la actualidad?

Si por bruja y brujería entiendes quizás las tradiciones antiguas de magia y hechizos que siempre han circulado en las sociedades, entonces sí. En Occidente, a un nivel muy bajo. Quizás más en otra partes del mundo. La brujería como esa idea de grandes grupos de gente mala que quiere hacernos daño, eso ya no existe. Lo que sí ha aparecido en países occidentales es la brujería moderna Wicca, una religión neopagana reconocida.

¿Cómo?

Es una de las tantas religiones neopaganas que existen, de creación moderna, integrada por personas interesadas en religiones precristianas. Tratan de revitalizarlas y en muchos casos crean nuevas formas y prácticas asociadas a la brujería. Es de los años 1950. Inicialmente se reivindicaban como herederos de las personas que eran quemadas por brujería. Pero evidentemente no es cierto, y ahora incluso lo reconocen.

Wicca es una de las tantas religiones neopaganas que existen, de creación moderna, que se reivindica heredera de las brujas que fueron quemadas

¿La historia de los hechiceros y los brujos es también la de muchos estafadores?

Claro, claro. Las leyes contra brujería en la mayoría de países comenzaban por considerarla un crimen real que se penaba con la muerte. Pero muchos acababan reconociendo también que puede ser real, y entonces las leyes solían especificar quién y cómo puede ser brujo, o vidente, y las autoridades les podían perseguir si cometían fraude. Lo cual es ligeramente mejor que quemarlos vivos [ríe].

¿Cómo describiría el papel la magia y la superstición en la historia de la humanidad?

Es central. Al margen del período contemporáneo, en los países occidentales, las supersticiones y cuestiones que consideramos mágicas han sido muy importantes. Están por todos lados. Desde el labrador que sale de casa con un amuleto colgado del cuello o hace algo parecido a santiguarse para tener suerte… De hecho, la cacería de brujas en Europa es el ejemplo más dramático de persecución de este tipo de magia que conocemos en el mundo. Pero todas las sociedades lo han tenido.

¿Tiene alguna explicación psicológica?

Hay muchas. Los psicólogos que lo han abordado explican que hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar a pesar de que como humanos queremos y necesitamos hacerlo. Así que abrazamos estos ritos, rituales, prácticas, creencias… “Si haces esto, no enfermarás”. “Si haces lo otro, lloverá”. Cosas que las sociedades no pueden controlar.

Una pregunta para acabar que le habrán hecho muchas veces. ¿Usted cree en la magia?

[Ríe] La respuesta sencilla es que no. No creo exista la magia. Sin embargo, sí me siento cómodo afirmando que la magia puede funcionar, en el sentido de que siempre, siempre, siempre si alguien cree que su vecina es una bruja, y que le ha hechizado para que se ponga enfermo, de alguna forma u otra, si está muy convencido de ello, acabará enfermando. Y eso es un efecto real, ¿no?