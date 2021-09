Miles de jóvenes acuden a un macrobotellón en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

Miles de jóvenes se reunieron la pasada noche y madrugada en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en un macrobotellón. La cifra alcanzaría los 8.000 congregados, según el rector de la institución, aunque los Mossos d'Esquadra la rebajan "sensiblemente". El origen de la fiesta fue una convocatoria a través de las redes sociales en la Facultad de Ingeniería que resultó ser falsa, según ha avanzado Rac1. Muchas personas respondieron a esa la llamada y se desplazaron en coche y tren al campus, donde comprobaron que el evento con música y DJ no existía.

Sin embargo, la multitud de gente decidió celebrar una fiesta improvisada con música y alcohol que se alargó hasta la madrugada. Los Mossos controlaron los accesos a la zona, pero no pudieron acceder al recinto al tratarse de un "espacio privado".

Las quejas por el macroencuentro en el campus de la UAB se hicieron patentes sobre todo en los dos últimos trenes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Barcelona-plaza Cataluña y Sabadell (S2), con los vagones a rebosar de jóvenes para ir al campus de la UAB. "Viernes noche. La gente aplastada en tren BCN-Sabadell de FGC y mucha juventud que ya no puede subir y que se queda tirada en los andenes. El próximo y último en 45 minutos. ¿Servicio público?", denunció una usuaria en Twitter.

En unas imágenes difundidas por la periodista Carla Turró, de la cadena SER, se aprecian igualmente los vagones de FGC abarrotados.

Macrobotellón aquesta nit a la UAB amb prop de 8 mil persones



Els mossos NO van actuar perquè es necessita el permís del Rectorat per entrar



Així circulaven els Ferrocarrils. Es van posar 3 trens extres per evitar problemes a les andanes pic.twitter.com/GdCJbl7uwv — Carla Turró (@turro_c) 18 de septiembre de 2021

También hubo problemas en el núcleo de Bellaterra con muchos coches aparcados en el exterior del campus de la UAB, alterando la calma nocturna de los vecinos.

El rector de la UAB, Javier Lafuente, cifró en 8.000 los asistentes al macrobotellón. "No ha habido destrozos importantes, pero sí menores. Por ejemplo, se ha arrancado una valla", precisó Lafuente los micrófonos de 'Via Lliure' de Rac1. "Hasta el lunes no sabremos los costes de los desperfectos y los efectos globales", puntualizó el rector de la UAB, que ha asegurado que estudiará qué acciones pueden hacer para evitar futuros macrobotellones en el campus. "Haremos lo imposible para que no pase otra vez. Nos preocupa porque tenemos un campus abierto con muchos espacios y se hace muy difícil de controlar", reconoció Lafuente.

"Ayer por la tarde supimos que se quería organizar esta fiesta y emprendimos las acciones que pudimos. Intentamos cerrar parkings, avisamos a los Mossos y organizamos los sistemas de seguridad que tenemos en la universidad", enumeró el rector de la UAB. "No tenemos a nadie identificado, pero avisamos a los Mossos para controlar los accesos", añadió Lafuente. "Desde las seis de la mañana que hay equipos de limpieza en la zona, y aún les quedan por horas", remachó el rector de la UAB.

En paralelo, el director de los Mossos, Pere Ferrer, calificó el macrobotellón en la UAB de "vergüenza colectiva" tras un año y medio de pandemia. "La vergüenza que todos deberíamos sentir de que miles de personas se convocan a una fiesta como esta, cuando aún estamos en pandemia, no es menor", ha reflexionado Ferrer. "Se perimetrar los accesos para evitar que entrara más gente pero, como no entramos en el campus, no hemos podido hacer identificaciones de las personas que seguramente han acabado haciendo algún tipo de daño", explicó el director de la Policía. "A media mañana ya no quedaban grupos importantes y comenzó poco antes de la medianoche", agregó Ferrer.