ERC asegura que la ley de amnistía es una “línea roja” para la investidura de Sánchez

La número dos de ERC al Congreso por Barcelona en las elecciones, Teresa Jordà, que negoció la constitución de la Mesa del Congreso con los socialistas, ha sostenido este viernes que la ley de amnistía es una “línea roja” sin la que no votarán a favor de la investidura del presidente en funciones y candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez.

El PP sostiene que Feijóo irá a la investidura y da por hecho el apoyo de Vox pese a la ruptura en el Congreso

Más

El acuerdo entre el PSOE y ERC para sacar adelante la votación de la Mesa con una presidencia socialista recoge un último epígrafe, más ambiguo que el resto, en el que se incluye un compromiso para continuar la desjudicialización por las “vías legales necesarias”. ERC entiende que esto último incluye una ley de amnistía, aunque no figure así en el acuerdo. “Se hablado de ley de amnistía, obviamente (...) No solo que (el PSOE) la deje tramitar, que eso es vital, que hasta ahora no ha pasado, sino que además vaya adelante”, ha dicho en una entrevista en RAC1.

Ante la pregunta de si podría haber un 'sí' de ERC a la investidura de Pedro Sánchez sin ley de amnistía, la respuesta ha sido clara: “No, porque es una línea roja”.

Ha señalado que, para que se pueda tramitar esta ley, era “extremadamente necesario” que hubiese una Mesa, sin la que es --textualmente-- imposible hacer política, aunque sea con el Estado.

Respecto a la negociación para que la diputada del PSOE Francina Armengol presidiese la Cámara Baja, Jordá ha atribuido a los “matices en las condiciones” el anuncio del acuerdo la mañana de este jueves. “A las 12 de la madrugada enviaron un documento que ya empezaba a garantizar los acuerdos”, ha relatado sobre la negociación con el PSOE, y ha añadido que acabaron de matizarlos a primera hora del jueves antes de la constitución de las Cortes Generales.

Jordá ha dicho que le consta que “siempre ha habido contactos con los compañeros de Junts” desde las elecciones municipales del 28M, tanto desde el Parlamento de Cataluña como desde Madrid, los cuales continúan de cara a la investidura. Ha asegurado que la “prioridad” para su partido a partir de ahora es negociar desde un frente común con Junts: “Ahora tenemos compañeros independentistas en el Congreso con ganas, a priori, de negociar y de avanzar, en el país y sobre todo en nuestra causa”.