El camino de Catalunya para el nuevo año: vivienda, educación, sanidad y renovables

Un nuevo año, muchas prisas y un acuerdo de presupuestos que sigue sin llegar. El Govern pide responsabilidad a los partidos y afirma en público que quiere aprobar las cuentas este mismo mes, pero la realidad es que nos encontramos en el mismo punto que estábamos antes de acabar el año. Incumplimiento de los presupuestos del 2023, puerta abierta al casino más grande de Europa en el Camp de Tarragona y unas prioridades de gobierno que no conocemos.

Siempre hemos trabajado para tener unos presupuestos que puedan ayudar a mejorar la vida de los catalanes y catalanas. Catalunya ha tenido tres presupuestos desde el 2017 y han sido posibles gracias a los comuns, incluso en año electoral. Es más, estamos orgullosas de haber cambiado la lógica de ‘si no formo parte del gobierno, tumbo los presupuestos’, pero no estamos dispuestas a hacerlo a cualquier precio. No a cambio de hipotecar el futuro de Catalunya. Buena voluntad o querer presupuestos no es un cheque en blanco.

Se han tenido doce meses para cumplir con todo lo que se pactó, así que si alguna prisa tiene que tener el Govern es la de pararse a pensar y analizar cuál es el contexto, cómo y cuándo cumple el acuerdo del 2023 con un calendario realista y urgente y cuáles son las necesidades del país de ahora.

Nosotros tenemos claro que las necesidades no son Eurovegas, Barcelona World, Hard Rock o como se diga. Tres maneras diferentes para referirse a un mismo delirio. Después de más de 10 años hablando, todavía está sobre la mesa –incluso en medio de la peor sequía de la historia– la apuesta por el macroproyecto del Hard Rock, el casino más grande de Europa que iría instalado en el Camp de Tarragona.

Un proyecto con un gran impacto ambiental y social que promueve un modelo de precariedad laboral y se basa en el juego y las apuestas, un fenómeno que genera adicciones y ludopatía y que ahora mismo es un verdadero problema de salud pública. Hay que dejar claro que apostar o no para convertir Catalunya en Las Vegas de Europa es exclusivamente una decisión política.

Desde los comuns creemos que el 2024 tiene que ser el año en que el Govern realmente sitúe como prioridades la vivienda, la salud, la educación y la planificación ecológica. Cuatro prioridades que no son de partido, sino que son de país, y que desgraciadamente coinciden con los ámbitos en que el Ejecutivo de ERC menos está cumpliendo.

Faltan miles de viviendas para hacer crecer el parque público en vez de ayudas al alquiler como promueve el Govern, que no ayudan a rebajar el precio. Hace falta valentía política para parar los pies a los especuladores y convertir el Govern de la Generalitat en el principal facilitador de vivienda pública.

En el ámbito sanitario, a pesar de tener el presupuesto en salud más grande de la historia, estamos viviendo un momento crítico para la salud pública: hospitales y centros sanitarios colapsados, huelga indefinida de enfermería o directivos de centros de atención primaria que amenazan con dimitir. En definitiva, unos profesionales que siguen diciendo que los refuerzos no llegan y que siguen como antes de la pandemia; sobrecargados y agotados.

En vez de hacer frente a la situación, el Govern ha anunciado que recorta un 80% el acceso a la pediatría: de 374 centros que hay en Catalunya, a partir de ahora solo en 79 de estos habrá servicio pediátrico. Y se incumple lo que recogía el acuerdo de los presupuestos de 2023 para fijar un plazo máximo de 5 días para poder acceder a la atención primaria.

En educación, nos encontramos con una crisis que se podría haber evitado, pero una vez la tenemos aquí hay que afrontarla y hay que hacerlo con diálogo, con recursos y con planificación, luchando contra la desigualdad y entendiendo la educación 24/7. Medidas como la sexta hora o tres tardes de extraescolares gratuitas son básicas.

Y en transición ecológica, aunque con algunas mejoras, seguimos a la cola en energías renovables, que es una energía más limpia y también más barata. Hay que seguir avanzando, pero también hay que hablar de la sequía. Después de una década de carencia de planificación de política hídrica, vamos muy tarde y el Govern no está fijando las prioridades claras, pidiendo unos sacrificios extraordinarios al sector primario, pero, en cambio, dando barra libre al turismo. Hay que reequilibrar.

Querer aprobar presupuestos tendría que ser sinónimo de querer definir el proyecto de país que se quiere. La sensación de muchos catalanes y catalanas es que su Govern no tiene claro qué proyecto propone. Estar en minoría no tiene que significar renunciar al liderazgo. El camino de Catalunya para el 2024 pasa sí o sí por la vivienda, la educación, la sanidad y las renovables.