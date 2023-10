El PDeCAT anuncia el fin de su actividad política

El PDeCAT ha decidido poner fin a su actividad política. Así lo ha anunciado el presidente del partido, David Bonvehí, en una carta abierta a la militancia de este sábado, donde explica que ha sido el congreso de la formación quien ha decidido “por una amplia mayoría de poner un punto y final como Partido Demócrata” y en consecuencia “dejar parada y no continuar” la actividad política.

Según Bonvehí, la decisión es fruto de la valoración que el partido ha hecho del actual momento político, de su trayectoria y de los últimos resultados electorales, en que no obtuvieron ningún diputado en el Congreso. El PDeCAT tampoco tiene representación en el Parlamento y únicamente conserva algunos regidores.

El PDeCAT nació en julio de 2016 en el marco de lo que se denominó proceso de refundación de Convergència Democrática de Catalunya, después de la ruptura con Unió Democràtica de Catalunya y de unos años turbios para el partido, salpicado de casos de corrupción. El entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su antecesor, Artur Mas, tomaron parte de este proceso de refundación que culminó el verano de 2016 con un partido primero llamado Partido Demócrata Catalán y después Partido Demócrata Europeo Catalán o ya PDeCAT. El 2020,

Puigdemont y buena parte de lo que acabaría siendo Junts per Catalunya rompió sus vínculos con el partido. En su misiva, Bonvehí reprocha a los “liderazgos políticos institucionales vinculados al partido” que en 2019 no creyeran, dice, “que el Partido Demócrata fuera la herramienta de futuro” y que iniciaran “un distanciamiento evidente impulsando otro proyecto político”: JxCat. Transcurridos estos años y viendo que el PDeCAT no ha obtenido representación en solitario en el Parlamento ni en el Congreso, concluye Bonvehí, “se considera adecuado parar la actividad política”.