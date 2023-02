El pleno de Barcelona insta a Colau a recuperar el acuerdo de hermanamiento con Tel-Aviv

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha instado este viernes a la alcaldesa Ada Colau a revocar la suspensión del acuerdo de hermanamiento entre Barcelona y Tel-Aviv y ha censurado la decisión “unilateral” de Colau de romper relaciones institucionales con Israel. Así lo recoge una proposición del PSC, socio de gobierno de los 'comuns' en el consistorio, que se ha aprobado con los votos favorables de los socialistas, Junts, Ciudadanos, PP, Valents y la concejala no adscrita. ERC se ha abstenido y BComú ha votado en contra.

Un manifiesto firmado por premios Nobel, actores y filósofos apoya la suspensión de relaciones de Barcelona con Israel

Más

La teniente de alcaldía Laia Bonet (PSC) ha afirmado que el motivo de Colau para romper las relaciones con Israel ahora es “que se avecinan elecciones y no ninguno otro”. El texto que ha salido adelante también reafirma el compromiso del Ayuntamiento “con la paz y el cumplimiento de los derechos humanos en Oriente Medio y, en particular, en Israel y Palestina” y reitera “la amistad y la solidaridad” de la ciudadanía de Barcelona con la población de Tel-Aviv y de Gaza. Además, insta al gobierno municipal a hacer “pleno uso de la diplomacia” y convocar a representantes de las tres partes del hermanamiento –Barcelona, ​​Tel-Aviv y Gaza– para fijar los términos de una declaración.

Bonet ha comenzado su intervención citando unas palabras de Colau pronunciadas el pasado mandato en respuesta a una pregunta de la CUP. Según citó la socialista, Colau dijo entonces que veía positivo mantener el hermanamiento a tres bandas. Por ello, Bonet ha instado a la alcaldesa a revocar la suspensión del acuerdo y ha lamentado que se haya optado por un decreto de alcaldía para llevarlo a cabo “porque no había mayoría en el consejo municipal”.

Por su parte, la concejala de Derechos Sociales, Laura Pérez (BComú), le ha respondido reafirmándose en la decisión y alegando que la situación que viven los palestinos es “de apartheid” y constituye “un crimen contra la humanidad”. Y que fueron también asociaciones de Israel las que presionaron para dar ese paso. En este sentido, el colectivo Prou Complicitat ha aportado otro manifiesto, que se suma al que ya presentaron con más de 50 figuras internacionales, que insiste en apoyar la ruptura con Israel y que está firmado por 26 organizaciones judías de todo el mundo.

ERC se ha abstenido y su líder, Ernest Maragall, ha reivindicado que Barcelona “construye puentes” y ha criticado que la situación es demasiado dramática para convertirlo en “un estricto juego de posicionamientos para ver quién logra obtener más réditos electorales” .Jordi Martí, de Junts, ha asegurado que la decisión de Colau es “censurable” y se ha preguntado qué imagen está dando Barcelona. “Estamos dando una imagen poco edificante, no alarguemos este debate”, ha aseverado. Por su parte, la concejala de Cs Noemí Martín cree que el gobierno da una imagen “esperpéntica” y le ha exigido “más seriedad y menos oportunismo” mientras que Eva Parera, de Valents, ha lamentado la “pérdida de tiempo” de las últimas semanas en esta cuestión.

La proposición del PSC se ha aprobado en el plenario ordinario del Ayuntamiento, donde previamente se ha rechazado por mayoría la proposición de iniciativa ciudadana que instaba al consistorio a suspender las relaciones institucionales con el estado de Israel. Se rechazó por el voto contrario de todos los grupos excepto ERC, que se abstuvo, y BComú, que votó a favor. Sin embargo, en la práctica el rechazo de la iniciativa ciudadana al plenario no tiene ninguna implicación porque las relaciones entre Barcelona e Israel ya están suspendidas de facto por decreto de alcaldía. La presidenta de la Comunidad Palestina en Catalunya, Natalia Abu Sharar, ha felicitado a Colau por la decisión y se ha dirigido al pleno desafiando a los concejales sobre “cuántos palestinos más debe matar a Israel” para que se rompan las relaciones. En la misma línea se ha pronunciado Laurent Cohen Medina, presidente de Junts, Asociación de Judíos y Palestinos de Catalunya.

Por su parte, Colau ha querido dejar claro que no es ningún acto “de antisemitismo” y ha reafirmado el compromiso de la ciudad con la comunidad judía. “Estamos hablando de una violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina (...) de apartheid”, ha matizado. En este sentido, ha asegurado que no tiene “ninguna duda” de que no se puede callar ante el apartheid y ha asumido su “responsabilidad” como alcaldesa.