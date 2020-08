El pleno de Barcelona aprueba retirar la Medalla de Oro a Juan Carlos I y reprueba el papel del Gobierno en su huida

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este jueves retirar la Medalla de Oro de la Ciudad a Juan Carlos I por su salida del país y reprobar al Gobierno por su "colaboración necesaria" en esa operación. La propuesta ha salido adelante en un plenario extraordinario con los únicos votos favorables de ERC y JxCat. Barcelona en Comú se ha abstenido, mientras que el PSC, Ciudadanos y PP han votado en contra. La ausencia de los dos concejales del grupo de Manuel Valls, en señal de protesta, ha acabado de decantar la votación a favor del ‘sí’, que ha cosechado 15 votos, frente al ‘no’, con 14.

El pleno, celebrado a petición de ERC y JxCat, se ha celebrado este jueves pese a que Ciudadanos, con un ruego, y el grupo de Manuel Valls, con un recurso de reposición, reclamaron que se anulase al entender que contravenía la legalidad por tener como objetivo censurar la monarquía. Finalmente, el secretario municipal tumbó los recursos. En señal de protesta, los de Valls anunciaron que se ausentarían.

Los partidos independentistas tramitaron la proposición para el pleno extraordinario el pasado 6 de agosto, poco después de que se conociese que Juan Carlos I había abandonado España. En el texto, que consta de siete puntos, se pide que retirar la Medalla de Oro de la Ciudad al emérito y “constatar” que la monarquía es sucesora del “régimen franquista”. También carga contra el Gobierno al reprobar su “colaboración necesaria” en la salida de Juan Carlos I en una operación “destinada a protegerlo de la justicia suiza” y al exigir al presidente Pedro Sánchez “todas las explicaciones necesarias” para aclarar el rol del Ejecutivo en esta “operación de blindaje de la monarquía".

La declaración recoge por último instar al Gobierno y al Congreso a investigar la “corrupción” de la monarquía, retirar la condición de aforado del emérito y “reafirmar el derecho a la autodeterminación de Catalunya".

Los 'comuns' lamentan que no se busque una "mayoría republicana"

Los ‘comuns’ han optado por la abstención al considerar que este era el posicionamiento que mejor describía su rechazo a la operación de salida del país de Juan Carlos I, que han criticado reiteradamente, sin estar de acuerdo con la reprobación del Ejecutivo en el que participa Unidas Podemos. El partido de Ada Colau trató de transaccionar el texto para modificar este punto, pero los independentistas no han cedido, un rechazo que los 'comuns' han interpretado como la voluntad oculta de ERC y JxCat de querer en realidad desgastar al Ejecutivo central con este plenario extraordinario.

Colau ha acusado a JxCat y ERC de querer en realidad desgastar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. "Parece que ustedes quieren criticar y hacer caer el gobierno central, me sabe mal esta política triste que solo busca la división y la confrontación", ha expresado Colau, especialmente crítica con ERC, de quienes ha lamentado que no hayan querido buscar una "mayoría republicana" más amplia.

La alcaldesa ha defendido que, de haberse retirado ese punto, hubiesen votado a favor de la proposición, puesto que defienden la retirada de la Medalla de Oro de la Ciudad al exmonarca. "Todos los demócratas queremos transparencia y la casa real debe dar muchas más explicaciones", ha expresado Colau.

El presidente del grupo municipal de ERC, Ernest Maragall, ha definido la huida del emérito como una “proclamación de responsabilidad y de culpabilidad explícitamente asumida”, y ha cargado contra el “acompañamiento encubridor del Gobierno”, que a su parecer ha renunciado “a los principios que dice representar”. Juan Carlos I “ha roto su contrato con Barcelona y hoy levantamos acta de ello”, ha sentenciado el republicano.

En su segunda intervención, Maragall no desaprovechado la ocasión de cargar contra Barcelona en Comú: "La abstención de los 'comuns' sí es coherente: abstenerse, no tomar posiciones. Sabemos todos donde estamos". Lo mismo ha hecho Elsa Artadi, presidenta del grupo de JxCat. "No tenemos ningún interés en apuntalar este Gobierno español que se hace llamar progresista pero tiene presos políticos", ha expresado.

El PSC, socio de gobierno de los 'comuns', no ha dudado en optar por el 'no'. El teniente de alcaldía Jaume Collboni ha acusado también a los independentistas de querer atacar al gobierno central con la excusa del exmonarca. Collboni ha reconocido la necesidad de ser "críticos y exigentes" con el emérito, que consideran que ha "ensuciado su reinado", pero se ha limitado a pedir a la justicia que actúe para esclarecer si hubo irregularidades en su actuación.