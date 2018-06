Escolar y Bosch abogan por el diálogo político para resolver el proceso soberanista

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, y el magistrado de Juezas y Jueces por la Democracia Joaquim Bosch han coincidido este lunes en que el diálogo entre políticos debe ser la vía prioritaria para resolver el proceso soberanista, más allá del resultado de las causas judiciales abiertas. En la presentación en Barcelona de 'El secuestro de la justicia' (rocaeditorial, 2018), Bosch ha valorado que las medidas judiciales "en solitario" resultan perjudiciales porque "agravan más el problema de convivencia" que existe en Catalunya.

"Los tribunales, los jueces y los fiscales han hablado muchísimo, pero los políticos entre ellos no han hablado y esto es un problema", ha afirmado Bosch durante la presentación, que ha llenado el auditorio de la Casa del Libro en Barcelona. "Esto no se puede resolver con medidas penales, sino de convivencia, con acción política", ha añadido.

Sobre la situación en Catalunya y los nuevos ejecutivos de Pedro Sánchez y Quim Torra ,Escolar ha visto capacidad de actuación en el terreno político. "Que haya un Govern y un Gobierno que se sienten en una mesa es una buena noticia. Ojalá haya un acuerdo de mínimos para solucionar la situación", ha afirmado. Asimismo, ha advertido de que Pedro Sánchez, al igual que Mariano Rajoy, "no puede llamar al Supremo y decir que suelten a los 'Jordis'".

Ambos han recordado las dudas que numerosos juristas han expresado sobre la calificación provisional de delito de rebelión que ha efectuado el Tribunal Supremo. "Un alzamiento [la característica del delito de rebelión] no se puede cometer al ralentí entre 3 y 4 años, es un movimiento rápido y violento. Después de la declaración de independencia, los políticos se fueron a su casa", ha razonado Bosch.

El director de eldiario.es ha hecho hincapié en que las causas judiciales deberían investigar los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de los dirigentes independentistas, pero que la rebelión es un delito pensado para un alzamiento militar, algo que no se ha producido en el otoño soberanista.

Escolar y Bosch han ensalzado la apertura de un diálogo entre políticos para poner fin a la cuestión catalana. "Precisamente como magistrado no tengo confianza en la justicia para resolver problemas políticos y menos un problema de convivencia ciudadana tan grave" como el catalán, ha diagnosticado el juez.

Presentación en Barcelona de 'El secuestro de la Justicia' Roca editorial

Sobre la reciente sentencia de la trama Gürtel, Bosch ha pedido al público que ha asistido a la presentación que lea los hechos probados de la sentencia, que confirman la existencia de una "contabilidad paralela en dinero negro" que se nutría de adjudicaciones de contratos amañados, y ha recordado que el tribunal no ha dado credibilidad al testimonio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por su lado, Escolar ha enmarcado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de impedir al juez progresista de Gürtel decida sobre el ingreso en prisión de los condenados en uno de los intentos del poder político para interferir en la labor de los jueces.

Bosch ha pedido que el nuevo Gobierno y una mayoría alternativa en el Congreso aborden algunas de las cuestiones que se tratan en el libro, como la protección de los consumidores frente a los abusos de las grandes corporaciones y la banca o la memoria histórica. "Es inadmisible que se diga que no hay un euro para evitar exhumar las fosas comunes y se gaste un millón de euros en mantener la tumba de Franco en el Vallo de los Caídos", ha lamentado sobre el anterior Gobierno.

De cara a la nueva etapa en la legislatura, Bosch también ha reclamado revertir el "retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales", en referencia a la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', o las recientes condenas a cantantes o tuiteros. "La libertad de expresión ampara no sólo lo aceptado por todos, sino también lo que desagrada o molesta a la mayoría siempre que no haya una amenaza. La represión penal no resuelve los problemas, es el debate abierto de ideas el que deja en buen lugar a las buenas y en mal lugar a las malas", ha recordado.