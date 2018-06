Iglesias, tras reunirse con Torra: "Me consta que Sánchez está de acuerdo con el acercamiento de los presos"

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha transmitido este lunes al president de la Generalitat Quim Torra que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a acercar a los presos independentistas. "Me consta porque así me lo ha transmitido Sánchez", ha asegurado Iglesias en rueda de prensa. Según ha considerado el líder de Podemos, ese paso servirá para "destensar" la situación entre Catalunya y España.

Una tarea, la de destensar, en lo que el jefe de filas del tercer grupo del Congreso se ha comprometido a implicarse, subrayando de paso su papel como posible mediador entre ambos gobiernos. "Hay que acabar con la excepcionalidad y con la judicialización de la política", ha indicado Iglesias, proponiendo el "diálogo como único vehículo" para garantizar el entendimiento entre Catalunya y España.

Iglesias ha sido el primer líder de una formación estatal que se ha visto con el president de la Generalitat Quim Torra, después de que este llevase a cabo una ronda con los presidentes de los grupos del Parlament y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La expectación en el Palau era alta, ya que el encuentro supone un acercamiento entre los partidos independentistas que dan apoyo al Govern, Unidos Podemos y el grupo de En Comú en el Parlament.

De hecho a la reunión se han incorporado el líder de Catalunya En Comú Xavier Domènech y la consellera portavoz, Elsa Artadi. Ambas partes han resaltado después su coincidencia respecto a asuntos como el referéndum, sobre ciertas políticas sociales, y también sobre los presos, a los que Iglesias ha asegurado querer ir a visitar y por los que quiere interceder. Con todo, Artadi ha querido dejar claro que "la posición del Govern no es negociar el acercamiento de presos ni de mejorar su situación, sino liberarlos".

Tanto desde el Govern como el propio Iglesias han destacado la buena posición de Podemos para influenciar al Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido el líder de Podemos se ha propuesto para avanzar al presidente del Gobierno las posiciones de Torra, antes de que los dos líderes se reúnan el próximo 9 de julio. "He encontrado al president con disposición absoluta para el diálogo. Así se lo transmitiré al presidente del Gobierno", ha asegurado Iglesias.

En el capítulo de las coincidencias, el líder de Podemos ha subrayado que Torra y él comparten "valores republicanos". Un ideario que Iglesias ha considerado que deber ser la base del diálogo entre Gobiernos. "Solo desde los valores republicanos Catalunya y España caminarán juntas", ha indicado el diputado en el Congreso, quien ha apuntado a la justicia social y la plurinacionalidad como pilares de ese entendimiento.

Aunque ambas partes están de acuerdo con celebrar un referéndum, Artadi no se ha mostrado optimista sobre que esto pueda suceder. "No depende solo de ellos", ha indicado, "hará falta ver qué dicen el PSOE y el propio PSC, que ha tenido posiciones variables". En el mismo sentido, Iglesias ha asegurado que ser consciente de que el PSOE no comparte su visión sobre el referéndum, "pero eso no puede suponer no explorar las vías democráticas y del diálogo", ha añadido el líder de Podemos.