El abogado de Junqueras replica a la Fiscalía: "Hablar de golpe de estado es confundir la desobediencia con la rebelión"

Nada de violencia. Solo política. Y un poco de desobediencia. Así se podría resumir el informe final en el juicio del procés del abogado del exvicepresident Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Fiel a su estilo, el letrado ha combinado alegatos técnicos con políticos, y no ha dudado en replicar el titular más destacado que dejó la intervención de la Fiscalía la semana pasada, cuando Javier Zaragoza tildó el procés de golpe de estado. "Hablar de golpe de estado es confundir la desobediencia con la rebelión", ha rebatido Van den Eynde este martes.

Las defensas replican este martes y miércoles los informes finales de las acusaciones de la pasada semana. Los políticos tendrán su turno de última palabra cuando finalicen los letrados. Van den Eynde ha expuesto durante dos horas su informe, en el que ha contestado a las tesis fiscales negando la mayor sobre la violencia y con numerosos alegatos sobre el carácter pacifista y no violento tanto de la estrategia independentista como de la manera de ser de Junqueras y Romeva.

Como ya hiciera en la primera sesión del juicio, Van den Eynde ha apelado al tribunal presidido por Manuel Marchena a que el juicio se convierta en "una oportunidad para superar la crisis y devolver la pelota a la política". En otras palabras, Van den Eynde pedía al tribunal ya no la absolución sino una condena que no deje durante lustros en prisión a sus clientes, algo que pondría en dificultades una salida negociada al conflicto catalán una vez ERC ha abandonado la vía unilateral y apuesta por una solución dialogada.

En este sentido, Van den Eynde ha destacado que Zaragoza "no estaba equivocado" cuando habló de "golpe de Estado" en línea con las tesis filosóficas de Kelsen. Donde se equivoca la Fiscalía, a criterio de Van den Eynde, es en llevar al terreno penal y al delito de rebelión esta definición política de golpe de estado. "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión, y para ello se cambian las palabras y se habla de derogación de la constitución o violencia normativa", ha aseverado Van den Eynde, citando dos de las expresiones más contundentes de la Fiscalía.

A diferencia de la Fiscalía, que hizo alusiones muy puntuales a lo expuesto por los testigos durante el juicio (básicamente los jefes de los Mossos d'Esquadra), Van den Eynde ha trufado su informe de numerosas citadas a guardias civiles, mossos, policías y políticos que han desfilado por el Supremo.

En línea con sus tesis de defensas y para remarcar las contradicciones de las tesis de la Fiscalía sobre el plan independentista o el papel de los Mossos, Van den Eynde ha destacado que el supuesto "periodo insurreccional" del mes de octubre de 2017 estuvo marcado por los intentos del Gobierno y la Generalitat de negociar una salida política al conflicto, tal y como atestiguó el lehendakari Urkullu.

“Hubo reuniones en despachos, llamadas de teléfono, mediadores [en referencia a Urkullu], hubo política y voluntad de diálogo, no violencia”. “El clima de indignación o desafección no es violencia”, ha apostillado Van den Eynde, hilando así su tesis de defensa consistente en que el la protesta del 20-S y el 1-O están amparados por los derechos de reunión y manifestación con la apelación al tribunal para una salida dialogada. Y es que "cuando no hay negociación, hay protesta e indignación", ha advertido el letrado citando la “desafección” de la sociedad catalana respecto al Estado de la que alertó el expresident José Montilla tras la sentencia del Estatut.

Asimismo, en un apartado del informe más centrado en la personalidad y la experiencia política y profesional de Junqueras y Romeva, Van den Eynde ha destaca que los acusados “reniegan de cualquier forma de violencia” y, a su juicio, las acusaciones no han encontrado “un solo mensaje” en que Junqueras y Romeva promuevan la violencia.