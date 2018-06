Sánchez y Torra acuerdan por teléfono reunirse "en los próximos días"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, se reunirán "en los próximos días", en cuanto sus equipos consigan acompasar las agendas de ambos. Así lo han acordado en una llamada telefónica que se ha producido este mismo viernes, tras el primer Consejo de Ministras del nuevo ejecutivo.

Fuentes del Govern califican la conversación de "muy cordial" y anticipan que el encuentro no se tratará de "solo una foto", sino que su objetivo es que haya contenido. Por el momento no hay ni fecha ni lugar del encuentro, algo en lo que trabajarán los equipos de ambos presidentes a partir de ahora. No se descarta que pueda producirse la próxima semana.

Desde la Generalitat siempre se ha insistido en el deseo de un encuentro "inmediato", una premura que ha compartido este viernes la portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá. El presidente Sánchez tiene previsto reunirse con todos los presidentes autonómicos, una ronda que, a falta de confirmación sobre las fechas, podría abrir el propio Torra.

La llamada se ha producido el mismo día en que Torra ha recibido al primer secretario de los socialistas catalanes en el Palau de la Generalitat. Un encuentro cordial que ha servido para que el president trasladara también a través de un Iceta especialmente cercano a Sánchez la voluntad de los independentistas de abrir un diálogo sin condiciones con el nuevo Gobierno.

Este mismo jueves, tras la toma de posesión y el intercambio de carteras de los nuevos ministros, fuentes de la Moncloa ya hablaban de un intento de acercamiento inmediato con Torra. La formación del gabinete socialista ha disgustado a los independentistas por la inclusión de algunos ministros especialmente beligerantes, como el titular de Exteriores Josep Borrell, pese a lo que la disposición a la reunión bilateral se mantiene intacta.