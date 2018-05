Rull y Turull piden al Constitucional que inste al Gobierno a publicar su nombramiento como consellers

Nueva vuelta de tuerca a la parálisis en el nombramiento de los consellers del Govern de Quim Torra. Los extitulares de Presidencia y Territorio y propuestos por Torra para repetir en el cargo, Jordi Turull y Josep Rull, encarcelados desde el 23 de marzo, han pedido al Tribunal Constitucional que "con la máxima urgencia posible" requiera al Gobierno central publicar sus nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).

El nombramiento de los consellers cumplirá este sábado una semana en un limbo. Quim Torra envió su propuesta al Gobierno, pero el Ejecutivo central, que controla el DOGC gracias al 155, se ha negado a publicarla porque los encarcelados Rull y Turull y los huidos a Bélgica Toni Comín y Lluís Puig repiten como consellers. Si no se publica en el DOGC, el nombramiento no es efectivo y los consellers no pueden tomar posesión del cargo.

La defensa de Rull y Turull, que ejerce el abogado Jordi Pina, ha incluido esta petición como medida cautelar en el recurso de amparo que ha interpuesto este viernes ante el TC para volver a reclamar su puesta en libertad. El TC es la última instancia española que les queda a los exconsellers para intentar salir de prisión antes de llevar el caso a la justicia europea.

La defensa recuerda que la prisión provisional de Turull y Rull es el argumento esgrimido por parte del Gobierno "como sorprendente razón" para negarse a publicar incluso su nombramiento como consellers. El criterio del Ejecutivo central para impedir su nombramiento es, según la defensa, "absolutamente inaudito", ya que la publicación de las resoluciones en boletines oficiales son un acto debido "que no puede rechazarse por consideraciones estrictamente políticas".

Además, piden al TC que resuelva su petición de urgencia, en concreto, "con exactamente la misma celeridad" que cuando el Gobierno español solicitó medidas cautelares el pasado mes de enero para impedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Es decir, en 24 horas. "Jordi Turull y Josep Rull gozan de la presunción de inocencia y tienen sus derechos políticos intactos", zanja el recurso.

Se trata de la segunda acción judicial del independentismo para lograr que los exconsellers fugados o en prisión puedan ejercer el cargo. Este mismo viernes el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que llevará el bloqueo del Gobierno al nombramiento del Govern al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras recibir el aval de los abogados de la Generalitat.

Respecto a su petición de libertad, Rull y Turull solicitan al tribunal de garantías que inste al Supremo a decretar su salida de la cárcel porque "su derecho fundamental a la libertad se verá lesionado de modo irremisible con cada día que pasen en prisión lejos de sus familias".

En respuesta a la limitación que el TC dictaminó sobre el derecho a participar en la vida política de los presos independentistas con plenitud de facultades, la defensa invita al tribunal a resolver de forma urgente su petición de ampara para quedar libres. Y es que, a criterio de la defensa, los daños que está ocasionando en Rull y Turull la prisión provisional en sus derechos políticos "se verán agravados sin reparación posible" durante los meses que el TC puede tardar en resolver el fondo del recurso.