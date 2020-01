El Supremo rechaza volver a preguntar a la Justicia europea sobre la inmunidad de Junqueras

El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la pretensión del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, de que tramite el suplicatorio al Parlamento Europeo, así como la petición para volver a plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europeo sobre su inmunidad tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

El tribunal del procés insiste en que Junqueras ya no tiene inmunidad porque está condenado en firme a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por el 'procés' independentista, por lo que no cabe enviar a la Eurocámara un suplicatorio para retirarle la prerrogativa. La Sala es contundente para rechazar consultar de nuevo a la Justicia europea. "No se advierte la necesidad de promover una nueva cuestión prejudicial. Esta Sala no alberga duda alguna sobre el alcance y consecuencias de la decisión del TJUE", indican los magistrados sobre la inmunidad de Junqueras.

El tribunal del 'procés' ha desestimado el recurso de súplica planteado por Oriol Junqueras contra el auto del 9 de enero que rechazó autorizar su desplazamiento al Parlamento Europeo o tramitar su suplicatorio a la Eurocámara. La defensa del exvicepresidente solicitaba al alto tribunal que reconsidere la decisión que adoptó ese día y que tuvo como consecuencia que la Eurocámara dejara de reconocerle como uno de sus miembros.

La Sala recuerda que en dicho auto se dio cumplimiento exacto, en sus estrictos términos, a la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al momento en que los eurodiputados adquieren la inmunidad. Así, señala que Junqueras sigue obviando, a la hora de valorar las consecuencias de esa decisión, que la respuesta debe darse en el contexto en el que se planteó la cuestión prejudicial.