Artadi afirma que Torra no pidió a Sánchez forzar cambios en la posición de la Fiscalía sobre los presos

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha afirmado este martes que el president Quim Torra habló de los situación de los soberanistas presos en su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero no le hizo ninguna "petición" para que forzara cambios en la Fiscalía. En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, Artadi ha asegurado que desde la Generalitat no se han realizado ni solicitado informes sobre la situación de los presos y que, por tanto, Torra no llevó esos documentos a Sánchez en la reunión en Moncloa.

La portavoz ha aseverado que el Govern "no participa ni tiene constancia sobre posibles negociaciones con la Fiscalía" por los soberanistas procesados. En la misma línea, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull ha negado que se esté "llevando a cabo negociación de ningún tipo con la Fiscalía para alcanzar acuerdo alguno".

Artadi, al igual que Torra, ha reiterado que en la reunión sí se abordó la situación de los dirigentes encarcelados y la actuación hasta ahora de la Fiscalía en la causa del 1-O, limitándose el president, según la versión del Govern, a trasladar que no hay "causas objetivas" para investigarles por rebelión y mantenerlos en prisión. Artadi ha detallado que Torra le comentó a Sánchez "cuál ha sido la actuación de la Fiscalía desde octubre e incluso antes".

Ante la pregunta de si Torra le reclamó a Sánchez que pidiera a la Fiscalía que retirase las causas contra los soberanistas, la consellera ha dejado claro que "no se ha hecho ninguna petición". No obstante, la portavoz sí que ha hecho referencia a una "reflexión" –sin concretar si Torra se la trasladó a Sánchez– de que el cambio de algunos "actores" que sean más "presumiblemente más progresistas" podría genera cambios en el criterio de la Fiscalía o de otros entes.

Artadi ha indicado que "todo el mundo es consciente de quién depende de quién" y ha dicho que el Govern entiende que hay instituciones dentro del ámbito judicial que están "politizadas". Ha revelado que ella ha tenido reuniones con abogados de los procesados y que por lo tanto "seguro" que Torra también, pero solo para hacer un seguimiento de la situación procesal, "nunca en el marco de una posible negociación", ha puntualizado.