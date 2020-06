La abogada de Trapero pide que no se cargue sobre el major la "impotencia" y el "egoísmo" del Estado

La letrada del major Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, encaraba la recta final de su informe tras casi cinco hora de intervención cuando la voz se le ha quebrado. "Voy a acabar", ha avisado rápidamente al tribunal, para pronunciar emocionada una cita del exministro de Justicia de finales del siglo XIX Alonso Martínez con la que apuntillar la petición de absolución del major y de la intendente Teresa Laplana.

"Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia ni del egoísmo del Estado", ha reclamado Tubau citando a la cita del exministro que formó parte de la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal aprobada en 1882 –que ha sufrido sucesivas modificaciones, pero sigue en vigor en algunos de sus aspectos.

Esta máxima de la ley es lo que ha pedido Tubau al tribunal de la Audiencia Nacional para sus dos clientes, que se enfrentan a peticiones de diez y cuatro años de prisión por sedición de la Fiscalía. Los tribunales pueden evitar que a un ciudadano le ocurra lo que expuso Alonso Martínez, ha recordado Tubau. "Y yo les pido que lo eviten con una sentencia absolutaria", ha apostillado la letrada

"Les pido que olviden este espectáculo lamentable", ha concluido Tubau pidiendo disculpas al tribunal por haber perdido durante unos minutos la serenidad con la que había desarrollado toda su exposición. Esta anécdota final ha llenado de humanidad la sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares –donde reina más frialdad que la habitual en todas las salas de justicia– en la última jornada del juicio al major, la intendente y la antigua cúpula de Interior, que esta tarde quedará visto para sentencia.

En las casi nueve horas de intervención –cinco este miércoles y cuatro el martes– previas, Tubau había desarrollado el por qué, a su juicio, Trapero y Laplana se convertirían en víctima de la impotencia ni del egoísmo del Estado en caso de resultar condenados.

Este miércoles Tubau ha insistido en el núcleo de su tesis defensiva, este es, que no se puede culpar en exclusiva a los Mossos, y en particular a Trapero, del fracaso del dispositivo para impedir el 1-O cuando en él estaban implicados también Policía Nacional y la Guardia Civil. "Fue imposible para los tres cuerpos cerrar más centros y no es justo hacer recaer esta imposibilidad en exclusiva a los Mossos haciendo manifestaciones que no se ajustan a la realidad", ha aseverado Tubau.

Con un estilo elegante, pero sin evitar los dardos directos a los fiscales, y desmontando una a una las tesis acusatorias –Tubau abría una carpeta para rebatir cada argumento de la Fiscalía–, la abogada, una de las penalistas más reconocidas de Barcelona, ha pedido la absolución de sus clientes. La respuesta está ahora en manos del tribunal de la Audiencia Nacional.